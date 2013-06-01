中國指責美國借六四事件干涉中國內政

Image caption 洪磊表示，希望美國摒棄政治偏見。

美國國務院呼籲中國平反六四事件的發言，被中國指責為「偏見」。

在六四事件24週年前夕，美國國務院發表聲明，呼籲中國停止對六四參與者的迫害，並且尊重普世人權。

對此中國外交部發言人洪磊通過新華社發表英文聲明說，美國應該「立即改正錯誤，停止干涉中國內政，以免破壞中美關係。」

他說，中國就1989年的事件早已有「明確的結論」，希望美國摒棄政治偏見，正確看待中國的發展。

美國聲明

此前，美國國務院聲明說，「我們再次呼籲中國政府停止對那些抗議活動參與者的騷擾，徹底公布被殺害、拘留或失蹤者的下落。」

聲明還再次呼籲中國「保護所有公民的普世人權，釋放被錯誤地拘留、起訴、關押、被失蹤或軟禁的人，並且結束對人權活動人士及其家人的不斷騷擾。」

人權組織人權觀察也在星期五發佈新聞稿，敦促中國國家主席習近平和其他領導人承認政府對24年前屠殺手無寸鐵的平民負有責任，允許紀念六四，以此顯示他們對法治的承諾。

人權觀察說，六四慘案過去二十多年了，但是中國政府仍然否認鎮壓天安門抗議活動是錯誤的，反而掩蓋殺人真相，沒有懲辦兇手，迫害受害者和倖存者的家屬。