陳水扁「不滿未能除罪」自殺未遂
- 2013年 6月 3日
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台灣法務部矯正處星期一（6月3日）證實，台灣前總統陳水扁此前一天意圖用毛巾自殺但被制止。
矯正處當天發表新聞稿表示，陳水扁於2日晚上在台中監獄舍房的浴室企圖以毛巾自殺，監獄照護人員即時發現和制止其行動，陳水扁經檢查後身體無大礙。
根據台中監獄戒護科專員轉述陳水扁的話，陳水扁是因為近日申請重新入民進黨不順遂，加上立法院三讀通過《會計法》第九十九條之一條文修正案而感到不滿。
這項修正案把特別費除罪的範圍擴及到民意代表特別費，以及教授研究費，外界關注因喝花酒而在服刑中的前立委顏清標是否將符合修法標凖，免刑出獄。
矯正處表示，陳水扁質疑「喝花酒可以除罪，為何以國務機要費拼外交不能除罪」，因此欲以自殺表達強烈不滿。
目前，台中監獄已聯繫精神科醫生為陳水扁看診，並安排協談和輔導，其情緒已逐漸緩和。
矯正處還說，由於陳水扁利用監視器盲區企圖自殺，獄方也調整了獄中監視器的監視位置，以維護其安全。
台灣總統府發言人李佳霏隨後表示，總統府已要求法務部多注意陳水扁的人身安全和身心狀態。