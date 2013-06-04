中國報告顯示2012年農村環境惡化

Image caption 中國農村水污染嚴重，圖為一農民引白色的河水灌溉

中國環保部周二（6月4日）表示，根據2012年監測，中國環境「形勢依然嚴峻，突出表現在全國水環境質量不容樂觀、農村環境問題日益顯現等方面」。

環保部發佈了《2012中國環境狀況公報》稱，按環境空氣質量新標凖評價，全中國113個環境保護重點城市環境空氣質量達標城市比例僅為23.9%。

公報稱，全國水環境質量不容樂觀，黃河、松花江、淮河和遼河為輕度污染，海河為中度污染；近岸海域水質總體一般，四大海區中，黃海和南海近岸海域水質良好，渤海近岸海域水質一般，東海近岸海域水質極差。

中國日益嚴峻的環境惡化問題已經對民眾健康形成嚴重威脅，農村污染問題導致食品安全問題，例如不久前廣東被迫承認大米重金屬超標的醜聞。

環境問題引發公憤，各地多次爆發民眾對當地批准建設高污染企業的自發抗議活動。

農村污染

此外，報告指出，隨著工業化、城鎮化和農業現代化不斷推進，農村環境形勢嚴峻。突出表現為工礦污染壓力加大，生活污染局部加劇，畜禽養殖污染嚴重。

全國798個村莊的農村環境質量試點監測結果表明，試點村莊空氣質量總體較好，農村飲用水源和地表水受到不同程度污染。

但環保部報告稱：環境質量狀況「總體保持平穩」，去年中國化學需氧量排放量和氨氮排放量為2,423.7萬噸和253.6萬噸，分別比上年減少3.05%、2.62%；廢氣中二氧化硫和氮氧化物排放量則分別較上年減少4.52%、2.77%。

中國新一屆領導層因此表示，要「將生態文明建設納入總體建設布局」。