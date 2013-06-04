口號爭議陰影下香港再辦六四悼念晚會

Image caption 在維多利亞公園高掛的北京地圖記下了六四事件中每位死難者的遇害地點。

周二（4日）是六四學運24週年，香港將一如往年在維多利亞公園舉行燭光晚會悼念死者。

當天晚上，主辦方香港支聯會將播放「天安門母親」代表陸燕京、前學運領袖王丹，以及民運人士李旺陽妹妹李旺玲的錄像講話。

支聯會主席李卓人稍早時預計會有超過15萬人出席燭光晚會。去年，支聯會聲稱晚會的參與人數達18萬人，打破歷年紀錄。

然而，與過往不同的是，今年六四前夕新興崛起的「本土派」人士不滿支聯會此前使用的「愛國」口號，並呼籲杯葛燭光晚會。

據香港媒體報道，部份團體更主張到尖沙咀鐘樓甚至西環中聯辦自行另辦紀念活動，這些爭議都令晚會蒙上了一層陰影。

面對種種爭議，李卓人此前已呼籲各方團結，向中國國家主席習近平傳遞香港人將堅持平反六四的訊息。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也表示，不希望因用詞而分裂平反六四的團結力，出席集會意義在於悼念六四以及等待中央政府的交代和改變，否則中國「沒有希望」。

此前在銅鑼灣進行64小時絕食的30多名香港學聯成員已經完全活動。學聯秘書長陳樹暉認為，活動能宣揚六四精神及重提歷史。

除了天安門廣場早己加強保安，據香港媒體發自北京的報道，港媒記者在木樨地也遭到公安攔截和查驗證件，並被要求離開。

不過，隨著中國內地資訊科技日益普及發達，李卓人預料今年將有不少內地人士出席悼念晚會。