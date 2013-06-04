口號爭議陰影下香港再辦六四悼念晚會
- 2013年 6月 4日
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周二（4日）是六四學運24週年，香港將一如往年在維多利亞公園舉行燭光晚會悼念死者。
當天晚上，主辦方香港支聯會將播放「天安門母親」代表陸燕京、前學運領袖王丹，以及民運人士李旺陽妹妹李旺玲的錄像講話。
支聯會主席李卓人稍早時預計會有超過15萬人出席燭光晚會。去年，支聯會聲稱晚會的參與人數達18萬人，打破歷年紀錄。
然而，與過往不同的是，今年六四前夕新興崛起的「本土派」人士不滿支聯會此前使用的「愛國」口號，並呼籲杯葛燭光晚會。
據香港媒體報道，部份團體更主張到尖沙咀鐘樓甚至西環中聯辦自行另辦紀念活動，這些爭議都令晚會蒙上了一層陰影。
面對種種爭議，李卓人此前已呼籲各方團結，向中國國家主席習近平傳遞香港人將堅持平反六四的訊息。
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也表示，不希望因用詞而分裂平反六四的團結力，出席集會意義在於悼念六四以及等待中央政府的交代和改變，否則中國「沒有希望」。
此前在銅鑼灣進行64小時絕食的30多名香港學聯成員已經完全活動。學聯秘書長陳樹暉認為，活動能宣揚六四精神及重提歷史。
除了天安門廣場早己加強保安，據香港媒體發自北京的報道，港媒記者在木樨地也遭到公安攔截和查驗證件，並被要求離開。
不過，隨著中國內地資訊科技日益普及發達，李卓人預料今年將有不少內地人士出席悼念晚會。