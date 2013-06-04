延安城管跳踩男子頭部遭網民譴責

2013年6月4日

圖像加註文字， 發生在延安地區的城管小販衝突（網絡視頻截圖）

近日來在中國網絡上流傳著一名延安市民拍攝的一段視頻，視頻上顯示，一群身穿城管制服的人群毆一名男子，並把該名男子打倒在地。隨後，其中一名城管則雙腿跳起重重地踩向青年頭部。

後來經過記者調查證實，有關視頻屬實，而其中顯示的事件則發生在5月31日下午，事發地點是在延安市楊家嶺附近。

據目擊者向記者透露說，當時城管隊員在執法過程中與商戶「美利達自行車行」發生了衝突。據車行的劉姓老闆描述說，事發當日，7名城管隊員在未出示任何工作證件的情況下，直接就抬著車行門前的自行車往城管車上裝。當時他及店員第一時間衝上去阻止城管抬自行車，就在這個過程中出現了拉扯、推搡。隨後，自己就被打倒在地，之後的事情他就不知道了。

這名該店主還表示，其中一名城管人員當時渾身都是酒氣。而當時在場圍觀的臨近幾家商戶也向記者證實，的確聞到有城管人員「渾身散發著酒氣」。

網民評論

有關視頻在網絡上廣泛傳播，而不少網友也紛紛發表評論。

新浪微博網友「黑炮先生」形容說，「這是中國式土匪執法。延安城管暴力執法情節堪比黑社會！」

網名「Me傳媒」的網友稱，「延安城管這一腳,把政府的形像和公信力踩得粉碎!這不叫暴力執法,這叫犯法!」

網友「小雙喜爹」表示，「城管，和諧社會的絆腳石、 XX制度的掘墓人，真想不出他有何存在的必要，強烈要求取締這個全國最大的非法組織」。

新浪認證身份為「自由撰稿人」的網友「水銀河」形容說，「四個現代化：城管日軍化，警察青幫化，法院冤獄化，外交晚清化」。

警方調查

延安警方已透過其官方微博表示，延安市公安局寶塔分局已迅速成立專案組，全面對此案進行調查核實。並承諾，延安公安一定以事實為依據，嚴格執法，公正處理。

不過，延安市城市管理監察支隊副隊長段玉亭此前接受記者採訪時則否認，有任何證據表明有城管隊員存在酒後執法的現象。

他還表示，5月31日下午，延安市城管監察支隊鳳凰大隊在位於楊家嶺附近「美利達自行車行」門前發現違規停放多輛自行車。而此前，鳳凰大隊已經分別於4月25日和5月30日下發過兩次「責令整改通知書」，期間也有多次的口頭警告，但情況仍沒有改觀，於是在下午5點左右，對該店門口停放的自行車進行了暫扣處理。

段玉亭還為城管人員沒有出示工作證件辯護說，當時城管人員開著城管執法車，車身標有「城管執法」字樣，還有多名工作人員身穿城管工作服，胸前也有胸牌號碼，這些足以證明有關城管人員的身份。

你如何看延安城管的這一事件？你認為如何解決中國城管與民眾經常發生衝突的問題？歡迎你在此留言，發表你的意見。

讀者反饋

看了延安城管的作為（或者說延安黑幫恐怕更為貼切）真是一種無力的恨了，恨這個國家竟可以豢養出這些虎豹豺狼。一個小小的城管折射出的恐怕就是特權在中國的肆意妄為。再小的一點點權力在沒有有效制約的情況下就會讓人有種高高在上的幻覺進而就會如此瘋狂以致喪失人性……說到底還是制度的問題，沒有獨立監督機制，城管就華麗的轉身成為山大王。<strong>David Zhang, London UK</strong><br/>

看了延安城管的作為（或者說延安黑幫恐怕更為貼切）真是一種無力的恨了，恨這個國家竟可以豢養出這些虎豹豺狼。一個小小的城管折射出的恐怕就是特權在中國的肆意妄為。再小的一點點權力在沒有有效制約的情況下就會讓人有種高高在上的幻覺進而就會如此瘋狂以致喪失人性……

說到底還是制度的問題，沒有獨立監督機制，城管就華麗的轉身成為山大王。David Zhang, London UK