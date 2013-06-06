英媒：奧巴馬夫人缺席「怠慢」彭麗媛

Image caption 彭麗媛受到墨西哥第一夫人安赫利卡·裏韋拉的接待，但到加州後將「無緣」見奧巴馬夫人，難以彰顯夫人外交風采。

《每日電訊報》就美國第一夫人米歇爾·奧巴馬決定本周末不隨丈夫去加利福尼亞州見中國國家主席習近平夫婦的消息發表綜述，稱米歇爾「怠慢」中國第一夫人。

報道說，雖然米歇爾的辦公室稱她缺席皆因本周是兩個女兒本學期的最後一周，無法離開，但客觀上將造成彭麗媛在加州沒有女主人陪伴的局面。

報道引述中國問題專家說，白宮官員曾形容這次「習奧會」是兩個經濟大國尋求消除分歧的「前所未有」的機會，而米歇爾的缺席決定或許會帶來與預期相背的「制冷」效果。

報道說，美中兩國的分析人士普遍認為，非常注重面子的中國官員們會把米歇爾此舉理解為故意怠慢；中方本來希望習近平夫人能在那兩天時間裏在美國人眼前盡顯魅力和風采，就像她在拉美時處於舞台中心一樣。

中國希望彭麗媛能夠推動世界改變對中國領導人不苟言笑和刻板的印象。

報道引述中國人民大學政治學教授張明（音）說，第一夫人外交也很重要，而美方這次不配合，顯得很奇怪，肯定會引起北京的不滿。

美國一些重要評論員也認為這件令人意外的事完全可以避免。

美國布魯金斯研究院中國問題專家李成接受《紐約時報》採訪時表示，中方可以很容易表示接受奧巴馬夫人被家務拖累無法脫身，但她的決定「確實需要做出解釋」，因為中國人「非常敏感」。

美中兩國近年摩擦較多，貿易糾紛、中國網絡黑客攻擊指稱和美國意欲在亞太地區更強硬等問題不時造成兩國關係緊張。