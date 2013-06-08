廈門警方：公車爆炸案嫌疑人已被鎖定

2013年6月8日

圖像加註文字， 廈門警方稱，已鎖定公交車爆炸案嫌疑人。

中國廈門警方星期六（6月8日）在官方微博發表消息稱，警方已鎖定周五（6月7日）晚發生的公交車爆炸案嫌疑人，「案件取得突破性進展」。

周五晚18點20分左右，廈門一輛快速公交車突然在行駛過程中起火，造成47人死亡，34人受傷送院。廈門政府將事件定性為一起「嚴重刑事案件」。

廈門警方的官方微博「廈門警方在線」沒有提供有關嫌疑人的詳情。但福建日報社旗下的「海峽導報」在微博中引述廈門警方介紹稱，「縱火犯已經死亡」。

據福建新聞台報道，廈門警方經全力偵查，「已鎖定公車爆炸案疑犯」為1954年出生的陳水總，此人家住廈門思明區局口街24號，為老上訪戶。

報道引述消息說，該嫌疑人在上了快速公交車後來回幾趟，坐到廈門集美大橋站下車，又坐回來，然後挑了一趟滿員的車。

廈門市政府星期六（6月8日）上午在新聞發佈會上表示，經有關專家會同當地公安機關現場勘查發現，起火公交車輪胎正常、油箱完整，現場發現的助燃劑經檢驗為汽油，而該公交車使用的是柴油發動機，由此可排除安全生產事故。

廈門市政府新聞辦公室發佈聲明說，經初步認定，這是一起嚴重刑事案件，有關情況正在深入調查中。

廈門市政府新聞發言人表示，周六上午6點40分，發生事故的快速公交車已恢復運行。

廈門市安監局局長說，事故車輛系廈門金龍公司生產的汽車，荷載人數95人，實載人數為90人左右。

中國央視說，廈門公交車起火爆炸案共造成47人死亡，34人受傷，其中12人重傷，5人危重。傷員當中包括4名高考生，1名已出院，3名仍在住院治療。