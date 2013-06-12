爆料者指稱美國監控香港中文大學等目標

Image caption 斯諾登爆料說，中港兩地政府官員、學校以及學生也是美國監控的目標。

在香港藏身、爆料指稱美國通過棱鏡Prism系統監控電話以及網路的斯諾登說，中港多個機構曾被滲透。

斯諾登向《南華早報》表示，從2009年開始，美國開始潛入中港兩地政府官員、企業以及學生的電腦系統進行監控。

他向該報說，就他所知美國在全球進行了61000次的滲透行動，目標包括數百個中港兩地的個人以及機構，其中包括香港中文大學。

斯諾登聲稱，美國國安部門潛入的是系統網路的主幹部分，因此可以進入上千台電腦內部系統，但卻不需要採取像黑客（駭客）一樣的方法。

美國國安局拒絕對斯諾登的說法作任何的評論。

（編譯：威克 責編：路西）