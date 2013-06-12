港特首拒評美國揭秘者斯諾登去向

Image caption 梁振英在美國和香港記者的多番追問下仍拒絕就斯諾登案發表評論。

揭露美國情報機構監聽公眾通訊行為的美國中央情報局前技術人員斯諾登據報仍藏身香港，香港行政長官梁振英拒絕回應媒體記者的有關提問。

正在紐約訪問的梁振英星期二（6月11日）被香港和美國記者追問美國有否提出引渡斯諾登時說：「我不能夠透露，也不會評論。」

梁振英稱，香港有既定的法律和政策處理引渡等問題，但他「不評論個別案件」。

斯諾登接受英國《衛報》訪問時曾稱，香港捍衛言論自由的努力使他選擇了到香港避難，但人權組織並不樂觀。

《衛報》網絡版星期二引述人權觀察緊急情況事務部主任鮑卡特說，香港的言論自由口碑最近幾年持續下降，而此前發現的一些文件也指出，香港與美國中情局和英國軍情六處合作無間。

鮑卡特在2011年公開了一批在利比亞首都的黎波里發現的傳真文件，內容顯示香港特區政府在2004年曾協助已故獨裁者卡扎菲政權把異議人士薩阿迪引渡到利比亞。

「賣國賊」

美國政界繼續就斯諾登披露監聽行為一事議論紛紛。美國國會眾議院議長博納星期二公開批評斯諾登是「賣國賊」，並稱其行為危害美國人民安全。

奧巴馬政府正在調查這起竊密行為的危害程度，以及斯諾登的行為是否構成刑事犯罪；斯諾登公開身份前供職的知名諮詢企業與政府承包商博思艾倫則公開表示已把斯諾登解雇。

Image caption 斯諾登擔心被美國當局抓捕。

與此同時，據稱遭政府入侵系統監聽的互聯網巨頭谷歌已向聯邦政府要求，允許谷歌公開其所知有關「棱鏡」（Prism）電子監聽計劃的資料，以證明該公司沒有讓政府任意獲取用戶信息。

民權團體美國公民自由聯盟也透過起訴聯邦政府，試圖迫使總統奧巴馬中止竊聽計劃，並銷毀一切竊聽得來的紀錄。

《衛報》網絡版披露，斯諾登星期一搬到了香港的另一家酒店藏身，但未透露酒店名稱。

星期三（12日）出版的《衛報》在頭版刊登該報華盛頓記者站主編麥卡斯基爾發自香港的報道。報道披露衛報記者與斯諾登「持續了將近一周」的訪問是在一家「俯瞰九龍公園」的酒店中進行。

此前在《衛報》公布了斯諾登的採訪視頻後，香港美麗華酒店向香港媒體證實，曾有一位名叫愛德華·斯諾登的客人入住，但目前已退房。

美麗華酒店與九龍公園同處九龍尖沙咀，隔彌敦道相望。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）