傳媒大亨默多克提出和鄧文迪離婚

Image caption 新聞集團證實，該集團主席兼首席執行官默多克向法院提出和妻子鄧文迪離婚。

新聞集團證實，該集團主席兼首席執行官默多克向法院提出和妻子鄧文迪離婚。

現年82歲的默多克和現年44歲的鄧文迪1999年結婚，育有兩個女兒。

兩人於美國當地時間周四（6月13日）向紐約州高等法院提出了離婚申請。

出生於澳大利亞、現為美國公民的默多克和在中國出生的鄧文迪1997年在香港相識。兩年後，默多克在與其第二任妻子安娜的離婚協議生效17天後，迎娶了當時32歲的鄧文迪。

《福布斯》去年估計說，默多克的資產約為94億美元。新聞集團旗下公司遍布世界多國媒體，包括美國《華爾街日報》、道瓊斯公司、福克斯電視台、英國天空電視台等等。

離婚結婚協議

BBC經濟事務編輯佩斯頓說，兩人有個結婚協議，為他們的孩子在基金裏留下公司股份財產。而離婚似乎不會影響默多克對新聞集團的控制。

據稱默多克和上一任妻子離婚時，簽署了支付17億美元的離婚協議。

鄧文迪1968年生於中國山東，從小在江蘇省徐州市長大。其父親當時任一個工廠的廠長。後來全家遷居廣州。她1988年19歲時前往美國留學。

1996年，鄧文迪從耶魯大學畢業。之後曾在新聞集團下屬的香港星空傳媒（2001年前英文名Star TV）工作，因此得以在默多克一次訪港時和他相識。

2011年，默多克在英國議會受到電話竊聽質詢時，一名闖入議會的抗議者試圖向他臉上扔裝滿剃須膏的紙盤子，而鄧文迪立即起身掌摑抗議者。鄧文迪從此聞名英國媒體。

今年早些時候，默多克多次指責中國的黑客攻擊新聞集團旗下的《華爾街日報》。

（譯稿/責編：立行）