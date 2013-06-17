中國首談斯諾登案 官媒稱不幫美國滅火

2013年6月17日

圖像加註文字， 華春瑩要求美國給國際社會一個必要的解釋

中國外交部發言人華春瑩周一（6月17日）駁斥洩露美國情報的前中情局技術人員斯諾登是中國「間諜」的說法，稱「這完全是無稽之談」。這是中國官方首次直接就斯諾登案發聲。

華春瑩上周在首次被問到斯諾登案時，只是說「無可奉告」。

上周四，華春瑩在記者會上表示「在網絡安全問題上採取雙重標凖無益於問題的解決」，並重申中國面臨著網絡攻擊的嚴重威脅，是世界上最主要的黑客攻擊受害國之一。次日，華春瑩再次表示，網絡空間需要的不是戰爭和霸權，而是規則和合作。

雖連續表態，但中國外交部並未直接就斯諾登案作具體點評，只是泛泛而談中美網絡安全問題。

包括《環球時報》在內的中國官方媒體說：「中央政府不表態，香港特區政府表態模糊，這樣的分寸把握是恰當的。」

「間諜」

美國前中情局雇員斯諾登洩露美國家安全局監控項目細節引發軒然大波，斯諾登曝料美國對香港和中國大陸的互聯網目標進行監控，更使局勢複雜和敏感。

華春瑩在周一舉行的新聞發佈會上說：「美方應重視國際社會和各國民眾對此問題的關切和要求，給國際社會一個必要的解釋。」

美國國會某些議員表示斯諾登可能與中國合作，為北京做「間諜」。星期日，美國前副總統在接受福克斯新聞頻道採訪時也表示了類似的擔憂。

切尼說：「如果你真的對自由感興趣，你通常不會前往那裏（香港）。所以，讓人懷疑他（斯諾登）是否在此之前就有某種聯繫。」

圖像加註文字， 切尼懷疑斯諾登在逃往香港之前就已與中方有某種聯繫

《華爾街日報》也援引切尼的話說，他擔心中國政府將為斯諾登提供豁免和庇護，以換取斯諾登還沒有披露的關於美國政府監控和網絡項目的信息。

報道說，切尼還認為美國應向中國施壓，要求其交出斯諾登。

「不滅火」

中國官媒《環球時報》周一繼續刊登評論稱：「斯諾登出走香港，受到最大衝擊的是美國，而非『中美關係』。」

文章說，美國受到衝擊的部位，恰是它經常用來攻擊中國的發力點。中國政府不「落井下石」，就算照顧了中美關係。

文章直言：但如果香港將斯諾登做引渡處理，特區政府將很失分，也會讓整個中國沒面子。