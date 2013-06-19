台政府稱民眾支持兩岸互設辦事處

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2013年6月19日

圖像加註文字， 馬英九強調兩岸互設的辦事處不是國與國關係下的外交使領館

台灣政府的陸委會說其進行的民調顯示，有七成以上台灣民眾贊成兩岸互設辦事處，設立這樣的辦事處在台灣引起在野黨極大疑慮。

這樣的辦事處據馬英九強調並非國與國關係下的外交使領館，不過在野黨擔心這最後會成為類似香港中聯辦與駐京辦的性質。

執政的國民黨則積極推動此一辦事處的設立，其通過政府的陸委會發佈的此一民調說，有七成五民眾認為互設辦事處有助兩岸互相了解降低敵意。

雖然馬英九定調稱辦事處將不是國與國之間的使領館，但陸委會這份民調說近八成民眾認為海基會駐大陸機構應具有辦理旅行證件、通報與探視遭強制措施限制自由的台灣人民等業務功能。

相對於海基會在中國大陸的辦事處，海協會將到台設立的辦事處在台灣引起的一種擔心則是其將類似中聯辦，介入台灣的各種運作並影響國家安全。

陸委會在其公布的民調中則說，因為設立辦事處草案中規定了主管機關應注意符合整體利益，與對等原則來處理大陸到台設立機構，超過八成民眾認為可維護國家安全並保障社會安定。

兩會會談

雖然國共兩黨對於雙邊政府互設辦事處以已有相當共識，但互設辦事處一事預計將在不會在本周五於上海召開的兩會會談上籤署。

即將在本周五舉行兩會會談，是海基海協兩會在陳雲林與江丙坤卸任後，其繼任人第一次進行的高層會談。

此次的兩會會談預計將簽署ECFA服務貿易協議，開放的服務業包括了六大產業的32個類別，其中包括了像是美髮等行業，這樣的協議在台灣也引起了極大疑慮。

在野的民進黨與台灣旅遊、美髮、汽修等行業進行座談，這些業者反映說此一協議將會改變市場的遊戲規則，對台灣業者的衝擊將很深遠。

他們說台灣政府至今仍不願告訴業者要開放什麼與如何開放，也無意徵詢業者的意見，令其不知如何因應。