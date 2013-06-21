簡訊：台發現首例人感染H6N1禽流感

台灣發現全球首例人類感染H6N1禽流感病例，患者是住在台灣中部的20歲女性，目前已康復出院。

台灣疾病管制局表示，一位患有輕微肺炎患者在5月初住院，在對她感染的病毒做化驗時，發現基因定序是H6N1禽流感病毒。

據信，該女患者在早餐店工作，未曾出境，也未有相關禽鳥接觸史。

據悉，H6N1為普遍存在家禽間的低病原性禽流感病毒，全球未曾發現人類感染病例。

這名患者的密切接觸者有36人，其中４人有類流感症狀，經檢驗均未發現H6N1禽流感病毒感染。

（編譯凱露 責編李莉）