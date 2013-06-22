Image caption 中國網民們質問：卡馬喬下課，納稅人付出巨額賠償，中國管足球的人應該下課嗎？

中國足協與國足主帥卡馬喬及其團隊解約的消息傳出後，眾多中國網民表示卡馬喬下課並不解決中國足球界的問題。

上周六（6月15日）中國國家男子足球隊在合肥1比5慘敗給以年輕球員為主、公認實力較弱的泰國隊，激怒了中國球迷，震動了中國足球界。

之後一周內，中國國家體育總局高層多次召開會議，討論由此引發的問題。

中國媒體透露，在足協內部總結這次慘敗時，卡馬喬將責任和矛頭直指隊員、足協和某些俱樂部，這與賽後他在發佈會上所說的「輸球的責任應由主教練來承擔」完全相悖。

有消息說，卡馬喬團隊的解約金為300萬歐元，雙方已經談妥。

世界頂級的教練卡馬喬被解雇，引起中國球迷網民的熱烈討論，眾多網民指責說，這麼多年來走馬燈似的「洋教練」成為中國足球腐敗和機制問題的替罪羊。

網民不滿

中國不少媒體質問，卡馬喬年輕時就是西班牙家喻戶曉的明星，他曾擔任皇馬、西班牙人等俱樂部和西班牙國家隊的主教練，國際成績斐然。他的年薪超過了過往國足所有洋主帥的總和，是帶領中國隊殺進韓日世界杯的米盧年薪的13倍。但在他帶隊將近兩年的時間裏，國足0比8負於巴西、1比5負於泰國，世界排名創歷史最差。這是為什麼？

網民「寂夜如風」說：又一個中國足球的犧牲品！與其把責任歸於卡馬喬，還不如自己反省。自己本身就不是踢足球的料，一輸就怨主帥，從來未曾自我反省自己的不足。

網民「王小呆」說：決定雇佣卡馬喬用了26天，決定解雇他用了6天。而為這兩個草率的決策，中國納稅人要為此支付的成本是幾千萬人民幣的違約金。能問問麼，足協這是神馬決策機制？有沒有人需要為此負責？

網民「文勇」說：又一個"冤大頭"要走了。不知多少年了，國足換教練，就像"走馬燈"。就算是諸葛亮，遇到阿斗這樣的，想必也難扶起。國足還是自己照照鏡，洗洗澡，治治病吧。

眾多網民質問：卡馬喬該換，管中國足球的人該換換嗎？

（撰稿/責編：立行）

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讀者反饋

中國的腐敗文化傳統，到處存在，為啥要個足協？？應該全部民營，俱樂部化。國企不得用公款贊助，那是國家的，人民的錢。贊助費不能免稅。<strong>japan , apan</strong><br/>

【卡馬喬】任教國足未及一月因國足連番敗仗遭解雇，中國要賠上300萬歐元的解約金，相信這是世界足球壇上所僅見。這......也許又可以歸類為有【中國特色】吧！一個人，一個組織以至一個國家，如果不懂得自強不息，不懂得內省，以為【財大】就可以【氣粗】，只會【自取其辱】、【貽笑大方】。孟光, Hong Kong

日本球隊努力證明亞洲人也能踢的有模有樣，

同時中國國足在努力的反擊這一點。未署名

中國足球問題在此管理者是外行，管理模式還是停留在上世紀20一40年代，沒有現代管理思念，一個球員的培養要從選才上下功夫，從三歲就要開始培養，從意識、飲食、學習、集體觀念、個人技術、體能、生活習慣等方面培養。因為足球發源地在英國，但是此運動適合性格活潑、不俱約束，能歌善舞民族。所以中國足球要走向世界前列，是比較困難的。因為徹底改變我們中華民族一切習慣和思維。TOM TONG, 英國 KENT

卡馬喬是替罪羊沒錯！但是卡馬喬作為一位職業教練他就是無能、就是個失敗者，被解職不冤枉！球隊輸成這樣還恬不知恥，不願意辭職，非要等著別人來羞辱他！為啥呢？個人認為就是為了違約金！所謂的「眾多中國網民指卡馬喬為替罪羊「，「眾多」是多少呀？不能這樣選擇性的播報，把矛盾的焦點給模糊。jay

沒有自由競爭的市場機制，就不會有有競爭力的產品，足球也一樣。問題只是，是真不懂還是裝不懂。Li, Toronto