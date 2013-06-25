美國老闆遭中國工人「綁架和扣押」

Image caption 斯達尼：我感覺就像一隻困的動物 （網絡圖片）。

在北京懷柔投資辦廠的一名美國主管因與中國工人就工資和遣散費發生爭執據報道遭工人綁架和扣押。

42歲的奇普·斯達尼（Chip Starnes）在美國擁有一家專業醫療用品公司Coral Springs，並在北京懷柔投資辦廠。

他對美聯社記者說，他遭中國工人綁架，在工廠裏被扣押了4天，擔心自己人身安全。這些工人要求得到與該廠一個被裁掉部門30名工人一樣的遣散費。

但是《新京報》引述這些工人說，他們沒有綁架斯達尼，只是想要回被拖欠的工資和經濟補償。

工人代表朱女士對《新京報》記者說，工人們在廠區守了四天四夜，「我們現在就想要回被拖欠的工資，還有經濟補償金。」

報道還說，懷柔警方證實該事件屬於勞資糾紛，並非美國媒體所稱的「綁架」事件。

斯達尼說，懷柔當地官員已到過他的工廠，並強迫他簽署條款滿足工人要求，儘管他試圖說明剩下的這100多工人不會被裁掉。

斯達尼說，中國工人不分晝夜，堵住工廠每一個出口，用強光照射和拍打他的辦公室窗戶，來阻止他睡覺。

斯達尼隔著裝有鐵柵欄的辦公室窗戶對美聯社記者說「我感覺就像一隻被困的動物」，「我認為現在這一切很不人道。我已經在這個地區10年了，創造了很多的就業，我從來沒有想過會發生這樣的事情。」

美聯社說，工人們拒絕發表評論，稱他們不願與外國媒體講話。

懷柔區政府和橋梓鎮政府都沒有就這起事件發表評論。

斯達尼說，公司在逐漸縮小其塑料部門，並計劃將該部門遷到印度孟買。他上周二到達北京後解雇了該部門的最後30人。他說，一些人在那裏已工作了9年，所以他們的遣散費「很不錯」。

其他部門的一些工人得到消息後，加上一些謠言說工廠要搬到印度，他們從周五開始也要求同等的遣散費。

（編譯：東倫 責編：路西）