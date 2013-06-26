新疆吐魯番發生暴力事件數十人喪生

Image caption 數月前新疆喀什也發生過類似的暴力事件

中國新華社的英文報道稱，新疆吐魯番鄯善縣連木沁鎮星期三（6月26日）發生「暴亂」，導致至少27人死亡。

新華社的英文報道引當地官員說，當地時間早晨6時左右，多名襲擊者持刀攻擊了當地派出所、政府辦公樓以及一個建築工地，他們用刀攻擊人，並放火焚燒警車。

新華社引未具名的官員稱，襲擊者砍死了17個人，其中包括9名警察和保安以及8名市民，另外還有三人受傷。警方隨後對襲擊者開槍，打死其中10人，抓獲3人，並正在追捕其他在逃的襲擊者。

世界維吾爾人大會發言人迪里夏提在接受BBC中文網電話採訪時說當地發生了警察和平民的衝突，但是他說中國當局長期壓制政策導致當地維吾爾人採取了「原始的抗爭方式」。

封鎖消息

新疆7.5事件以來發生的暴力事件 2009年7月，烏魯木齊發生騷亂導致近200人死亡，1700多人受傷。

2011年12月，新疆官媒報道警方破獲一個「暴力恐怖團伙」擊斃「暴徒」7人，擊傷4人，抓捕4人。

2012年3月，涉嫌喀什葉城縣幸福路步行街持刀襲擊案維族人馬木提被判死刑。

2012年6月，新疆發生「劫機」未遂案件，６名維吾爾人被捕，其中一人受傷不治死亡。

2013年3月，新疆庫爾勒市發生襲擊事件，導致4人死亡，8人受傷。

2013年4月，新疆喀什巴楚縣發生暴力事件，20多人死亡。

不過迪里夏提對BBC中文網說，當局不只抓了3個人，有很多維吾爾人在當地被扣押。他們從當地消息來源獲知，鄯善縣的醫院住滿了傷員，中國當局在掩蓋死傷數字。

有關新疆吐魯番嚴重暴力事件的消息，新華社沒有中文報道。新疆地方官方網站也沒有報道。中國的騰訊和新浪網曾有引述新華社的英文報道，不過後來有關報道被刪除，新浪網的有關微博也被全部刪除，可以看出當局對這一事件消息的嚴密控制。

迪里夏提說，事件發生後中國當局派遣了大批武警進駐吐魯番鄯善縣，當地的電訊以及網絡已經被切斷。

他說目前傳出的消息主要是中國單方面報道，當局切斷了當地的通訊。他要求國際社會應該要求派遣調查組到當地調查這次暴力事件的起因和死傷數據。

7·5週年

新疆此前曾發生多起由維吾爾人發起的襲擊事件，襲擊對象通常是漢族人或軍警。

最新的襲擊事件發生在7·5烏魯木齊騷亂4週年前夕。發生在2009年的烏魯木齊騷亂被中國官方定性為「打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件」。騷亂導致近200人死亡，1700多人受傷。

今年4月新疆喀什巴楚縣發生一起嚴重暴力事件，中國報道說15名警察和社工死亡，6名犯罪嫌疑人喪生，8人被抓。

維吾爾維權人士說，這是中國在新疆執行強硬的民族政策的結果。中國則指責襲擊者受到宗教極端思想影響以及希望實現新疆獨立。