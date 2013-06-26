新疆吐魯番暴力事件致27人死亡

中國官方新華社的英文報道稱，新疆吐魯番鄯善縣魯克沁鎮星期三（6月26日）發生「暴亂」，導致至少27人死亡。

該消息新華社沒有中文報道。新疆地方官方網站也沒有報道。

新華社的英文報道引當地官員說，當地時間早晨6時左右，多名襲擊者持刀攻擊了當地派出所、政府辦公樓以及一個建築工地，他們用刀攻擊人，並放火焚燒警車。

新華社引未具名的官員稱，襲擊者砍死了17個人，其中包括9名警察和保安以及8名市民，另外還有三人受傷。

警方隨後對襲擊者開槍，打死其中10人，抓獲三人，並正在追捕其他在逃的襲擊者。

報道稱，當地官員沒有說明警方在追捕的在逃襲擊者的具體數目。

新華社的報道沒有提及襲擊者是否新疆當地維吾爾人。

有關新疆吐魯番嚴重暴力事件的消息，中國的騰訊和新浪網曾有引述新華社的英文報道，不過後來有關報道被刪除，新浪網的有關微博也被全部刪除，可以看出當局對這一事件消息的嚴密控制。

世維會

世界維吾爾人大會發言人迪里夏提在接受BBC中文網電話採訪時證實有一些警察和平民在事件中喪生。

但迪里夏提表示，新華社公布的傷亡數字與來自當地維吾爾人的消息不符。

他沒有說明當地維吾爾人所提供的死傷數據究竟是多少，僅說世維會仍在就數據出入進行核實。

另外迪里夏提說，事件發生後中國當局派遣了大批武警進駐吐魯番鄯善縣，當地的電訊以及網絡已經被切斷。

7·5週年

新疆此前曾發生多起由維吾爾人發起的襲擊事件，襲擊對象通常是漢族人或軍警。

最新的襲擊事件發生在7·5烏魯木齊騷亂4週年前夕。發生在2009年的烏魯木齊騷亂被中國官方定性為「打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件」。

騷亂導致近200人死亡，1700多人受傷。

維吾爾權益人士稱這是中國強硬民族政策的結果。中國則指責襲擊者受到宗教極端思想影響以及希望實現新疆獨立。

（編譯/責編：伊人）