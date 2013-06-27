中國官媒稱新疆襲擊者是愚昧的炮灰

Image caption 「鄯善」一詞在新浪微博成為敏感詞

中共中央機關報《人民日報》旗下暢銷小報《環球時報》星期四（6月27日）就新疆鄯善恐怖襲擊稱，襲擊者是「愚昧的低級炮灰」。

《環球時報》發表社論稱襲擊者是「暴徒」、「暴恐分子」，並說他們「破壞了當地社會穩定，而且犯下了不可饒恕的滔天罪行。他們是全疆人民的敵人，更是新疆維吾爾人的敵人」。

社論同時強調，鄯善縣居民中88%都是維吾爾人，但平時社會治安良好。

社論認為以往多次發生的暴力襲擊事件具有自殺性襲擊的特點，「最突出的目的之一是製造影響，擴散社會的緊張情緒」。

但是《環球時報》 強調襲擊者「高估了全球化時代中國社會的脆弱性」，並說這顯示「他們在政治上很愚蠢」。

社論說：「新疆暴恐分子其實是一群毫無見識、在政治上根本就找不到北的低級炮灰。」

《環球時報》呼籲中共當局嚴厲打擊暴力事件，「暴恐分子露出一個完蛋一個，不會有其他結局的懸念，這個道理和事實必須像天山和昆崙山一樣高大而結實」。

社論還強調要動員輿論力量，「無論在新疆還是在全中國，民間對暴力恐怖主義的厭憎和譴責都是壓倒性的。對這些正義的情緒沒有必要低調隱藏，而應把它們釋放出來，讓暴恐分子們看看，他們在人民大眾的眼裏究竟是些什麼樣的人渣。」

消息封鎖

讓人感到諷刺的是，除了《環球時報》發表一篇報道及這篇言辭激烈的社論，中國其他官方媒體在新疆鄯善襲擊事件這則新聞上集體失聲。

中國的騰訊和新浪網曾有引述新華社的英文報道，不過後來有關報道被刪除。

不僅媒體被禁止報道有關新聞，在中國目前最流行的網絡社交平台微博上，有關新聞也被審查。

BBC中文網記者星期四發現，「鄯善」一詞在新浪微博成為敏感詞，不過「新疆」以及「魯克沁」則沒有被屏蔽。

在騰訊微博，這三個詞均可正常搜索。而且在騰訊微博上仍可以看到「騰訊新聞」在星期三發佈的有關襲擊的消息。

（撰寫/責編：伊人）