香港學生組織抗議警方「選擇性打壓」

Image caption 「學民思潮」是個由九零後學生組織的團體，積極參與了今年的六四燭光晚會，該組織所指之事件是同日晚上發生於銅鑼灣地鐵站。

香港的「學民思潮」到警察總部遞交請願信，抗議香港警方「故意刁難」他們的站街行動。

學民思潮要求香港的警察監督機構介入調查，警方則派代表接下請願信。

學民思潮說，香港警方在六四燭光晚會之後，「刁難」他們站在街頭，並稱警方曾警告「違反法例、可能被檢控」，但是沒有像以往一樣清楚地列出在場者違反什麼法例。

該組織成員從港島的灣仔修頓球場出發，先是將一封警方先前發出的「不反對遊行」通知書投入郵筒，寄回香港特區政府警務處長曾偉雄。

他們說，這是要表達不滿警方要求他們這次遊行之前需要提出申請，然後數十名抗議者遊行到警察總部。

學民思潮說今年的六四燭光晚會結束之後的站立街頭只是宣傳並非集會，但是被警方舉出黃旗警告，他們質疑警方是「任意執法、試圖打壓學民思潮」。

香港警方則尚未對學民思潮所做的指責作出回應或者是澄清。

（撰稿：威克，責編：威克）