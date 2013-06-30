台政府處理張安樂投案手法引爭議

Image caption 張安樂所創辦的政團主張兩岸透過「一國兩制」來實現統一。

台灣政府處理中華統一促進黨總裁張安樂回台一事引起爭議，包括媒體與在野黨都提出了批評。

張安樂除了中華統一促進黨身份外，另一身份是台灣黑社會幫派竹聯幫成員，他在十七年前被台灣當局通緝後，一直居住在中國大陸。

其此前被檢方起訴並通緝的兩起恐嚇罪已過了法律追訴期限，另外的有組織犯罪與偽造有價證券兩罪則仍未過期。

他在周末持中國護照用入台證返台後一路保持笑容，機場出現了大批警察與上千人接機，他被短暫逮捕後迅即獲得交保。

在這樣的過程中他手持一份「一國兩制」統一文宣，一度有警員按規定要拿走其手上宣傳品，他對警員說拿這是「約好的」，警方立即縮手。

台灣媒體對這段過程質疑說這是否「黑道治國」，並說上千警員「跑龍套」與「迎接」，是在幫張安樂作秀。

最大在野黨民進黨主席蘇貞昌則質疑說，讓一個通緝犯手持統一文宣，嘴裏念著和政府「約好的」，大搖大擺入境還接受特定人士採訪的政府，是一個怎樣的政府。

黑社會與政治

在2005年組織中華統一促進黨的張安樂與政治一直有些關係，他也曾經涉及八十年代國民黨派竹聯幫到美國謀殺作家江南一案。

張安樂當時在槍殺江南的竹聯幫主陳啟禮返台被逮捕後，在美國公布了陳啟禮錄音帶，在該事件不久後他被美國當局以販毒罪名判刑十五年。

張安樂在潛逃中國大陸期間，曾被台媒披露與馬英九姐姐馬以南會面，也一度受到矚目。

其組織的中華統一促進黨在其宣言說，該黨是「目前在台灣唯一能深入各角落又敢公開主張和平統一、一國兩制的政黨」。

其宣言中也提到該黨在連戰2005年第一次訪中時出動「黑衣人」壓制抗議群眾一事，該黨說其「以音樂和身體同暴民對抗，結果使原想羞辱連戰一行的台獨政客們反而落得個灰頭土臉」。

有網民說，在張安樂返台後未來所有反對一國兩制的台灣人，面對的恐怕不再只是「很像流氓的警察」，而是貨真價實的竹聯幫。

也有網民說，兩岸當局近期簽署的服務貿易協議引起了台灣服務業巨大反彈，但在服務業最怕有政治靠山的黑社會下，大概原本打算的抗議也不敢去了。

（責編：葉靖斯）