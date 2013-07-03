中國雙匯收購美國公司計劃受阻

2013年7月3日

圖像加註文字， smithfield是全球最大的生豬養殖和豬肉產品加工企業。

美國密蘇里州長尼克松否決了兩項議案，使中國雙匯國際斥資47億美元收購全球最大的生豬生產商史密斯菲爾德的計劃遭受挫折。

尼克松所否決的9號和342號州議會議案都包括允許把密蘇里農田出售給外國人的條款。

而根據密蘇里法庭的檔案，史密斯菲爾德擁有部分密蘇里農田。

尼克松說，他之所以行使了否決權，不僅僅因為這兩項議案中加入允許外國人購買密蘇里農田的條款沒有經過公開聆訊，而且該條款還曾遭到至少一個州議會農業委員會和密蘇里主要農業團體的反對。

9號和342號議案均允許外國人購買密蘇里農田。9號議案更詳細規定，非美國商業團體可以購買多至1%的密蘇里農田，大約為30萬公頃，相當於紐約市的面積。

「推翻否決」

史密斯菲爾德就尼克松否決議案發表聲明說，它與中國雙匯國際討論了有關問題，尼克松此舉並不會給雙方的合作計劃形成任何障礙。

聲明還說，他們希望將就這一問題同相關的州政府官員進行密切的聯繫與磋商。

中國雙匯國際迄今尚未就此事發表任何公開評論。

一位密蘇里州議會工作人員說，在9月份舉行的年度檢討會議上，州議員仍有機會推翻尼克松的否決決定。

史密斯菲爾德是全球最大的生豬養殖和豬肉產品加工企業。如果雙匯的收購計劃成功，將是中國公司對美國公司的最大收購行動。