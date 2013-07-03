新疆向「敵社情複雜」地區加派高官維穩

Image caption 新疆出動大量警力加強維穩

中國新疆官方媒體星期三（7月3日）稱，7月5日烏魯木齊騷亂4週年前夕，新疆派出50名正廳級官員前往境內「50個敵社情複雜的重點鄉鎮」加強維穩。

《新疆日報》稱，這批官員已經在星期二分赴各地。

報道稱，這些官員將負責向民眾宣傳中共政策、聽取民眾意見，「確保當前一個時期平穩度過，確保新疆社會大局穩定」。

本就因7·5烏魯木齊騷亂臨近而高度戒備的新疆警方以及武警更因上個月底吐魯番以及和田兩地連續發生暴力事件而進入戰備狀態。

駐扎新疆的武警在五個城巿舉行了維穩誓師大會，中央政法委書記孟建柱出席烏魯木齊的誓師會，並要求武警部隊24小時巡邏保持威懾。

而在新疆維吾爾人聚居的地區，當局更是加緊戒備。

加緊戒備

以烏魯木齊維族人聚居的賽馬場地區為例，《新疆日報》報道透露當地各社區「實行24小時備勤，巡邏車不熄火、人不離車。市上下派幹部和社區工作人員一起組建了巡邏隊，分成白班、夜班，走進社區，入戶訪問」。

2009年烏魯木齊騷亂期間，賽馬場一帶曾發生多起襲擊事件。騷亂後當地進行舊城區改造，很多老房子被拆除，蓋起了新樓。

有人權組織透露，目前新疆多個政府部門電腦互聯網被切斷，公務員的電話不能發放及接收短訊。

在北京的維吾爾維權人士也遭到控制，胡佳星期三在其推特稱「中央民族大學維吾爾族教師伊力哈木從今天7月3日清晨起被北京國保軟禁在家。三名警察在他家門外電梯口把守。早上伊力哈木曾要出去吃早飯，受到警察們非法阻攔。國保只是說奉命行事，不做其他任何解釋。」

伊力哈木·土赫提是維漢雙語網站「維吾爾在線」的創始人，烏魯木齊「7·5」騷亂之後曾多次被中國當局禁止出行、軟禁。

他今年2月本計劃前往美國印第安納大學做為期一年的訪問學者，但在首都機場被扣押約12個小時並被禁止出境。

（撰寫/責編：伊人）