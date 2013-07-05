官媒在新疆騷亂週年之際抨擊「境外勢力」

Image caption 中國官方近日也就新疆75事件進行網上維穩，「打擊造謠和煽動民族分裂言論」。

在7月5日烏魯木齊騷亂4週年之際，中國媒體重點報道中國外交部發言人的有關表態。

新華網刊登外交部發言人華春瑩在例行記者會上的表態。

華春瑩就 「記者無國界」等組織批評中國近期在新疆地區採取信息控制等管控措施回答說，中國政府早已將「7.5」事件定性為「境外策劃、境內有預謀有組織的打砸搶燒嚴重暴力犯罪活動」。

她說，而「有些人」非但不指責「恐怖暴行」，反而質疑中國政府，對中國民族宗教政策「說三道四」，說明他們對中國抱有嚴重偏見，在反恐問題上奉行「雙重標凖」。

《人民日報》旗下的人民網發表評論：「緊緊依靠全國各族人民，確保新疆長治久安」。

《環球時報》發表署名文章，指責美國「有官方背景」的「新疆工程」為分裂中國「炮製依據」。

網民批評

在中國通常活躍的微博上，有關新疆7.5週年的消息除了外交部發言人華春瑩的表態外，目前尚未發現其它有關議論，涉及新疆的均為新疆風景、美食、經濟發展等方面內容，來源大多為新疆地方媒體。

而對華春瑩的發言，網民跟貼反應不少，其中很多指責美國「對反恐持雙重標凖」，也有不少人批評發言人不直接點美國的名字，對美國太軟弱。

部分網民也對中國政府提出了批評。

「天下第一福」批評說：國家教育不到位呀，你看多少外國人說學中文。有多少新疆人，西藏人會說國語的。

「華子-叩叩」說：哎，共黨就不想一想政策哪裏出問題了？就是高壓維穩，看看現在華夏各地，民怨沸騰。

網民「靳俊亮」說：得民心者得天下，從內地的維穩，強拆，上訪，可以感受到邊疆人民的反抗熱情，不全是民族矛盾，官方不棄宇宙真理，人民追求自由，平等的熱情只會如烈火般燃燒。

（撰稿：立行 責編：東倫）