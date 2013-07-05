維族學者：北京應反思其新疆政策

Image caption 在新疆的中國軍警時時處於嚴密戒備狀態。

新疆烏魯木齊騷亂4週年之際中國當局強化了在新疆的安保措施。

在北京的維族學者伊力哈木對媒體表示，當局令人窒息的安保措施只會煽起當地維族人更強烈的不滿。

最近一段時間，新疆連續發生暴力事件，上周吐魯番發生的暴力事件至少導致35人喪生。

中國政府將這些暴力事件歸咎於「恐怖主義分子」。中國官方媒體《人民日報》7月5日發表社論，題為「反恐愈堅決，社會愈團結」，呼籲民眾堅決反恐。

然而，北京中央民族大學維吾爾族學者伊力哈木對美聯社說，當局應該知道，在新疆有和平的抵抗，也有暴力的抗爭，很多情況下同恐怖主義或分裂主義毫不相干。

「許多人只是無法在極度高壓的政策下繼續忍受下去。他們無法通過正常的法律渠道和媒體維護自己的權益或發出自己的聲音。這迫使一部分維族人選擇對抗和極端行為」。

伊力哈木創辦的《維吾爾在線》網站發表文章說，北京當局是在用「恐怖主義」綁架了整個維吾爾民族。

伊力哈木曾表示，中國內地其他地方也時時發生暴力事件，群體事件，但同一性質的事件一旦發生在新疆，只要同維吾爾族有關，就會被歸類為「三種勢力」。這種做法實際上加劇了新疆各民族間的不信任和緊張關係，擴大了打擊面。

伊力哈木對美聯社說，只要中國當局維持在新疆的高壓，並無視維族人對受到歧視和邊緣化的不滿，那麼暴力就會繼續發生。他說北京必須反思在新疆實施的高壓政策，對新疆目前和將來發生的事情承擔起責任。

公開信

伊力哈木認為，新疆7.5事件四年來，北京實施高壓政策，無視維族人合理要求而引發不滿的事情之一是 「7•5事件」後失蹤維吾爾人的問題。

他在7.5事件週年當天在其維吾爾在線網站上發表了致中國全國人大和國務院的公開信，對失蹤的維吾爾人問題提出建議。

公開信中列舉了目前身份確認的34名失蹤者的名單。這34人均有證據和證人證明是被警方逮捕。但至今這些失蹤者下落不明，家屬無法獲得關於他們的消息。

公開信說，家屬在尋找失蹤者下落的的過程中，新疆維吾爾自治區政府、烏魯木齊市公安局，以及地方各級政府互相推卸責任。

伊力哈木認為，當局對7.5失蹤者問題的處理令維吾爾人對政府感到失望，甚至產生仇恨的心理。

伊力哈木在公開信中建議，政府就失蹤維吾爾人一事發佈客觀、全面、詳細、有說服力的報告，並對對受害者的家庭道歉，給予賠償。「這是政府義不容辭的職責，也是維護國家穩定和安全所需要的態度」。

中國一直為其民族政策辯護說，各民族受到同等對待。中央政府向少數民族地區提供了巨額投資和資助，大大提高了當地民眾的生活水平。

（撰稿：李莉 責編：東倫）