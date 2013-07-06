廣西政協副主席李達球涉嫌嚴重違紀遭調查

Image caption 李達球常年在廣西多地市縣任職

中紀委7月6日宣佈，廣西壯族自治區政協副主席、區總工會主席李達球因涉嫌嚴重違紀接受組織調查。

但是，中紀委、中國媒體並沒有披露李達球涉嫌違紀的具體內容。

官方媒體刊登的李達球簡歷介紹說，李達球1953年10月生，廣西昭平人，1973年10月加入中國共產黨。

他早年任職於廣西昭平縣，2003年5月起任廣西賀州市委書記，並曾入選中共十七大代表、第十屆全國人大代表。

李達球被調查是中央紀委連續第三周宣佈調查省部級高官。

治標治本

6月23日，中紀委宣佈因涉嫌嚴重違紀調查四川省原副省長郭永祥。

6月30日，中紀委宣佈調查內蒙古自治區黨委統戰部部長王素毅。幾天后王素毅即被免職。中共在處置省級貪腐官員行動中少見效率如此高的案例。

省部級高官中紀委「一周查一個」的做法引人關注。

在中國社交媒體微博上，有網民說，反腐的關鍵在於迅速健全民主法治，不能滿足於零敲碎打，根本防腐、反腐必須靠制度。

但是，官方的「新華微評」則認為，（中紀委）如此速度「振奮人心」。

微評承認，「除了嚴懲，根治腐敗還要靠制度把權力關進籠子裏」，但在目前，只有先遏制住腐敗蔓延勢頭，方能「為治本贏得時間」。

（撰稿：蘇平，責編：立行）