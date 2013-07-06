廣西政協副主席李達球涉嫌嚴重違紀遭調查
- 2013年 7月 6日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中紀委7月6日宣佈，廣西壯族自治區政協副主席、區總工會主席李達球因涉嫌嚴重違紀接受組織調查。
但是，中紀委、中國媒體並沒有披露李達球涉嫌違紀的具體內容。
官方媒體刊登的李達球簡歷介紹說，李達球1953年10月生，廣西昭平人，1973年10月加入中國共產黨。
他早年任職於廣西昭平縣，2003年5月起任廣西賀州市委書記，並曾入選中共十七大代表、第十屆全國人大代表。
李達球被調查是中央紀委連續第三周宣佈調查省部級高官。
治標治本
6月23日，中紀委宣佈因涉嫌嚴重違紀調查四川省原副省長郭永祥。
6月30日，中紀委宣佈調查內蒙古自治區黨委統戰部部長王素毅。幾天后王素毅即被免職。中共在處置省級貪腐官員行動中少見效率如此高的案例。
省部級高官中紀委「一周查一個」的做法引人關注。
在中國社交媒體微博上，有網民說，反腐的關鍵在於迅速健全民主法治，不能滿足於零敲碎打，根本防腐、反腐必須靠制度。
但是，官方的「新華微評」則認為，（中紀委）如此速度「振奮人心」。
微評承認，「除了嚴懲，根治腐敗還要靠制度把權力關進籠子裏」，但在目前，只有先遏制住腐敗蔓延勢頭，方能「為治本贏得時間」。
（撰稿：蘇平，責編：立行）