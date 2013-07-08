中共元老李立三遺孀獲頒法國勛章

2013年7月8日

圖像加註文字， 李莎與丈夫李立三及兩個女兒的合影。（網絡截圖）

中共元老之一李立三的遺孀李莎周一（8日）在北京接受法國政府頒發的榮譽軍團勛章。

據法新社報道，周一上午，99歲高齡的李莎在其休養的北京友誼醫院內接受了由法國政府頒發的榮譽軍團勛章（軍官勛位）。

中國官方新華網稱李莎她是「已故無產階級革命家、中國工人運動傑出領導人之一李立三的夫人」。

法國駐華大使白林在授勛儀式上說，李莎在其一生中不曾被時代的洪流嚇倒，而是勇敢地關愛他人。她不單是一位歷史舞台的旁觀者，而在歷史長河洗刷中展現出自身崇高的品格。

革命夫妻

李莎原名莉莎·基什金娜，1914年出生在一個俄國貴族家庭，曾在法國留學。1930年代與中共元老李立三在莫斯科結婚。

當時，李立三由於違背蘇聯支持的共產國際運動的指令而被斯大林召回到莫斯科「自我反省」。

作為中共元老之一的李立三在中共建黨初期的地位及影響力遠遠高於毛澤東。

李立三於1919年赴法國勤工儉學，1921年回到中國後加入中國共產黨。分別在武漢、上海和廣州進行工人運動。其中1922年安源大罷工中任罷工總指揮。

1923年李立三出任中共武漢區委書記；1924年任中共上海區委職工委員會書記；1925年五卅運動中再次任罷工總指揮，建議發起南昌起義，時任前敵委員會委員、革命委員會委員和政治保衛負責人。

從1927年起他任中共中央常委，1930年6月出任中共中央秘書長，此時總書記向忠發是名義上的中共領導人。李立三在出任中央主要領導期間，推行較為激進的「立三路線」。

圖像加註文字， 在授勛儀式上，李莎說，「法國是我的第三國。」

1930年9月召開的中共六屆三中全會上，李立三因其左傾路線遭到批判而下台，毛澤東當時只當選政治局候補委員。

1938年，在蘇聯「自我反省」期間，作為斯大林發動的大清洗運動的一部分，李立三被克格勃前身—內務人民委員部NKVD逮捕入獄。

1940年，在據說是周恩來的干預下，李立三獲釋出獄。

1946年李莎前往中國，與已經回國的李立三團聚。三年後，中共贏得內戰，建立政權。

李莎在1949年10月1日在天安門城樓上參加了毛澤東宣佈中國華人民共和國成立的慶典。當時，她的丈夫李立三就站在毛的身邊，但在李立三失勢後，他的身影在官方照片上從毛的身邊消失。

「第三國」

中共建國後，毛澤東任命李立三為中央政府勞動部長，而李莎本人曾為訪問北京的法國代表團擔任過翻譯。1964年1月27日，法國與中華人民共和國建交，成為最早與中共建立大使級外交關係的西方大國。

1966年開始的文化大革命期間，李立三夫婦被捕入獄，並作為「特務頭子」被當眾遊街挨批。

1967年李立三失蹤，官方說法是自殺。但李莎一直不承認這一說法。

李莎本人也被單獨監禁直到1975年獲釋出獄。五年後，中共領導人鄧小平為她平反，並當選政協委員。

在授勛儀式上，李莎說，「法國是我的第三國。」

俄羅斯駐華使館文化參贊梅捷列夫表示，李莎受到第三國的嘉獎，是因為她身上體現著優秀的人格、信仰、尊嚴和愛。儘管歷盡坎坷和磨難，但她從未違背自己的品格和尊嚴，這讓她獲得了高度評價。

法國榮譽軍團勛章於1802年由拿破崙創立，旨在嘉獎為法國作出貢獻的軍人和平民，是法國頒發的最高榮譽。該勛章共分為五個等級，由低到高依次為：騎士勛位、軍官勛位、高等騎士勛位、大軍官勛位和大十字勛位。