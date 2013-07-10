四川強降雨致山體滑坡30多人被埋

Image caption 都江堰市在星期二（7月9日）受到強降雨襲擊

中國西南四川盆地連日來出現強降雨天氣，造成嚴重災害，導致人員傷亡。

在四川首府成都西北方數十公里的都江堰市，一所村莊星期三（7月10日）早上發生大面積山體滑坡，11戶房屋被毀，30多人被埋。

據中國官方媒體報道，發生山體滑坡災難的地點是都江堰市中興鎮三溪村一組五顯崗，山體崩塌面積大約2平方公里。

中國媒體還形容當地暴雨如注，能見度低，車輛行駛困難，增大了救援難度。

中國媒體同時報道了四川德陽一名工人被洪水圍困後獲救的電視畫面，畫面還顯示了工廠廠房被洪水沖走的情景。

視頻鏈接 BBC英語報道救援情況

大橋坍塌

此外，成都以北大約200公里處的江油市盤江大橋在星期二發生塌橋事故，造成6輛汽車、12人失蹤。

據中國氣象部門報告，包括四川首府成都在內的四川盆地在過去3天降雨量巨大，已經接近1981年夏天四川大洪水時期的降雨量水平。

氣象部門同時表示，降雨在星期三（7月10日）夜晚還會持續。如果降雨仍然持續，今年的降雨水平可能超過1981年，情況嚴峻。

中國官員表示，強降雨天氣在四川和雲南使大約50萬民眾受災，迫使3萬多人逃離家園。

中國四川省曾在2008年遭受嚴重地震災害襲擊，導致大約9萬人死亡或失蹤。

（編譯：躍生 責編：尚清）