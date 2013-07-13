廣東江門取消鶴山核原料廠建設

廣東江門市宣佈，原定在鶴山興建的濃縮鈾核原料工廠建設項目已決定取消。

江門市警方與市應急辦星期六（7月13日）早上透過微博發佈消息說：「根據市委、市政府慎重考慮，中核鶴山龍灣項目不予申請立項，終止引進。」

鶴山市政府隨後在新聞發佈會上說，項目社會穩定風險評估開展後，由於社會各界反對意見較多，為充分尊重人民群眾的意見，鶴山市政府決定不批准項目。

此前，上千江門市民星期五到市政府抗議當局倉促諮詢核原料廠項目，鄰近的澳門特區政府也表達了關注。

香港媒體報道，一些江門市民星期六再次在市政府門外聚集，警方廣播了取消興建的決定，並強調市政府「是一個負責任的政府」，勸諭民眾散去。

報道說，一些群眾對當局的決定感到高興，但也有人懷疑這只是政府的「緩兵之計」。

諮詢倉促

在民眾抗議原定10天的公示期不足後，江門市政府星期五宣佈延長公示期10天，但一些民眾仍覺得不足以讓市民反映意見，並計劃星期天（14日）再次發起遊行。

江門市的做法也遭到中國輿論的廣泛批評。其中，《新京報》的評論指責該項目「先斬後奏」。

《江門日報》星期六報道，江門市長龐國梅星期五晚在當地電視台發表講話說：「在社會未達成廣泛共識之前，絕不辦理立項手續，絕不開工建設。」

備受爭議的核原料廠選址江門鶴山市址山鎮，原定將設有鈾純化轉化、鈾濃縮、核燃料元件製造等設施。

項目由中國核工業集團與中國廣核集團合資建設，總投資約370億元人民幣，所生產核原料將供應大亞灣等廣東省內核電站使用。

核工廠選址距離香港約120公里、距離澳門約90公里。兩地均有輿論對此表達擔憂。

澳門特區政府星期五表示，環保局當天收到了江門市提供的相關資料，行政長官崔世安指示有關部門對此進行評估，並向澳門市民公布相關結果。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）