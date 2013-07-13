官員：香港或在10月取消「限奶令」

Image caption 大批的中國大陸訪港遊客到店鋪「掃貨」嬰兒奶粉，被形容是「蝗蟲」。

香港食物及衛生局局長高永文說，港府將在10月檢討「限奶令」，如顯示有成效或會取消此一措施。

高永文在出席一個公開社交場合之後向媒體表示，港府官員、業界人士以及專家組成的委員會已經在7月3日開始工作。

該委員會據稱將制訂指引及標凖，以向特區政府提交完善配方奶粉供應鏈的建議。

而食物及衛生局則將在10月檢討從今年（2013年）3月1日開始實施的「限奶令」。

高永文表示，如果檢討和壓力測試顯示措施已取得成效，港府或許會撤消限制中國大陸游客購買嬰兒奶粉的禁令。

今年年初，由於中國內地訪港遊客大批購買嬰兒奶粉，其中持單日多次入港證的單幫客每日走私大批水貨奶粉進入鄰近的深圳，賺取暴利。

這導致香港本地嬰兒奶粉供應出現緊張，並令香港居民對內地遊客產生反感，雙方情緒日趨白熱化。

香港政府於2月1宣佈將實施多項措施，保障香港居民購買嬰兒奶粉，其中包括16歲以上人士不可在24小時內攜帶多於1.8公斤的奶粉出境、無許可證者禁止輸出奶粉等措施。

（撰稿/責編：威克）