舊金山確認韓亞航空第三名死者身份

Image caption 韓亞空難的三名死者都是浙江江山中學的學生

舊金山驗屍官辦公室星期六（7月13日）確認，傷重不治的韓亞航空空難第三名中國死者是浙江江山中學女生劉易芃。

聖馬特奧縣驗屍官福克勞爾特稱，15歲的劉易芃在空難中頭部受傷，被送入舊金山總醫院後一直處於危殆狀態，在星期五早晨去世。

舊金山總醫院星期五披露，一名在空難中身受重傷的少女早些時候不治身亡。醫院表示，死者家屬不希望公開死者身份。

隨後中國中國駐舊金山總領館證實死者是中國人。同時有消息來源稱死者和空難當天死難的王琳佳以及葉夢圓一樣，都是隨赴美國參加夏令營活動的江山中學學生。

中國媒體很快推測出死者是江山中學高一女生劉易芃。

頭七

另外，在7月6日韓亞航空空難中喪生的王琳佳和葉夢圓的父母星期六與當地華人一起為女兒進行頭七祭奠。

記者們說，王佳琳和葉夢圓的父母在儀式期間手捧白菊花泣不成聲。

參加王佳琳以及葉夢圓頭七的約200名當地華人還為其他仍在醫院接受治療的空難傷者祈福。

（撰稿/責編：伊人）