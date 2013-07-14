中國調整貨幣量 保持信貸增長穩定

Image caption 中國人民銀行表示短期利率臨時上調不會損害實體經濟

中國央行周日承諾要運用多種政策工具調整銀行的流動性以確保信貸穩步增長，央行此舉顯然是為了減少市場對於貨幣緊縮條件的擔心。

中國人民銀行網站上的聲明說，央行將使用不同價格和量化政策工具調整銀行系統的流動性，並且力求以穩定和適當的方式增加貨幣、信貸和社會融資。

中國央行允許短期銀行間拆借利率在6月20日上升到30% ，對過度放貸銀行發出強烈警告，要他們控制借貸風險。

在央行作出願意舒緩市場的波動的表示後，資金不足的現象在減少。資金不足有以下原因引起：信貸增長過快，規定的儲備金要求以及打擊熱錢湧入的措施等。

中國人民銀行雖然再次強調要執行謹慎的貨幣政策，但是也表示短期利率臨時上調不會損害實體經濟。

(編譯：蒙克 責編：晧宇)