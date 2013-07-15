英外相：向普選過渡最有利香港穩定繁榮
- 2013年 7月 15日
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英國外相黑格表示，毫無疑問，向普選過渡將對香港的穩定和繁榮最為有利。
英國政府周一（15日）向國會提交《香港半年報告書》，涉及政治，經濟，憲政以及英國和香港雙邊關係發展。
英國外相黑格在報告序言中表示，英國政府根據中英聯合聲明，將繼續認真對待對香港作出的承諾。
黑格表示，今年上半年，2017特首選舉和普選問題成為香港社會的討論主調，雖然特區政府未公布普選時間表和展開政改諮詢，但社會上已熱烈討論，他相信日後的普選對香港的繁榮穩定最為有利。
他表示，政改的具體方案都應該根據基本法，由香港和中國以及港人來決定。
黑格說，重要的一點是，任何建議都應給予港人一個真正和主導未來的選擇，他期待特區政府的公布。
另外，報告還提及香港言論自由的情況，暫時評估仍屬正面。
報告書最後總結說，總體上「一國兩制」原則在上半年期間在香港運作良好，聯合聲明所承諾的權利及自由也得到尊重。
（編譯/責編：路西）