新疆日報：戴黑紗穿黑裙非好現象

Image caption 網民爭議《戴黑紗穿黑裙不是好現象》

中國官方媒體《新疆日報》周五（7月19日）發表文章《戴黑紗穿黑裙不是一個好現象》，指責新疆一些婦女的穿戴有極端宗教色彩。

這篇署名新疆師範大學柯爾克孜族教授曼拜特·吐爾地的文章說：「新疆自古以來就是各民族共同生活的家園。同一片藍天下，不同民族、不同語言、不同膚色、不同風俗習慣的人們……。但我們的祖輩從不曾戴黑面紗生活，穿黑袍走路，我們年輕帥氣的小伙也從不曾留著大絡腮鬍子。」

「但現在，不僅是南疆的鄉村，就是烏魯木齊這樣的城市，都可以看到很多面戴黑紗，身穿黑裙的女人們。這不是一個好現象。」

「黑袍跟幸福生活沒有任何關係。黑色總讓人感到沮喪和陰森，它不但會削弱人們的意志，降低人們對生活的熱情，甚至會讓哺乳的嬰孩感到心理恐懼。可眼前，我們中的一些人掉進了極端宗教設下的陷阱，這正是別有用心的人利用我們的無知和迷信來達到他不可告人的目的。」

但文章繼續說：「無論是科學或者宗教，第一點就是不能危害他人的生活權利。用暴力奪取無辜人們生命的，正是那些極少數暴力恐怖分子。作為一名教師，我期望加強對青少年的教育，教會他們明辨是非，不輕易被敵對分子所利用。」

「我們要以自己民族的優良傳統、優秀文化而感到驕傲並為繼承發揚它而努力，要勇敢地與妄圖引導我們回到愚昧的中世紀時代的邪惡勢力作鬥爭。」

網民爭議

在微博上，網民「末代庶民」說：這個，有點奇怪。黑色是流行色，戴面紗是人家的民族傳統，談不上好現象壞現象，自然現象！跟陰森沮喪有什麼關係？領導也常穿黑西裝，難道都是去參加葬禮？寫這文章的人心理好像有點問題，從小就被黑色嚇出病了吧？

網民「憲政救國」說：新疆地方政府管得是不是也忒寬了呢? 我真心懷疑, 它們的腐敗和不作為才是動亂的罪魁禍首。

網民「班乃」說：你我生命全然無幹，不信神可，煩請莫要貶低他人信仰。

網民「丸一叔叔」說：用漢人的審美解釋維族的文化，莫名其妙。

網民「楊雷jimmy」說：我只能聯想到塔利班政權下的穆斯林婦女，這難道也是維族的文化？

網民「楊濤碎碎念」說：不是說要尊重民族風俗習慣嗎？

網民「西部放歌」回應說：這不是維吾爾族的民族習慣。

網民「煤炭研究員」說：穆斯林不是激進行為的代名詞，激進的是狹隘的民族主義者。無論少數民族還是漢族，包容才能前進，狹隘只能持續製造爭端。愛穿黑紗和愛穿拖鞋有什麼區別？

（撰稿：立行 / 責編：董樂）

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讀者反饋

雖說有個人自由,但衣著打扮確是影響別人的情緖,我個人對這打扮是感到抗拒、恐懼,因它給我的信息是拒絕交流、弧立、拒接觸的。我贊成有一點限制,如法國就不許載頭巾上課一樣的道理。

<strong>adlan, uk</strong><br/>

任何一個民族都有著本民族的優秀品質和傳統 但是近些年來極端事件在一些地區確實在增長而受到威脅的都是那些無辜的百姓 我們不希望這個社會太過偏激既不要左也不要右 人們要的是穩定要的是安全

<strong>觀望, 中國 </strong><br/>

這是曼拜特的教授文章，在今天的新疆寫這樣的文章是一種獲得教授文憑的最容易的辦法。

<strong>Alamty, Kayakhstan</strong><br/>

BBC 的報道總是斷章取義，這是一個系列報道。為什麼不引述維吾爾族自己學者的有關文章＜是誰想遮蔽維吾爾族姐妹的美麗＞，你們這樣不是別有用心嗎？

<strong>新疆的羊, China</strong><br/>

新疆日報刊登的這篇文章的作者簡直是愚昧到了極點。拍共產黨的馬屁也能如此！？不論維吾爾族還是相鄰穆斯林民族，如此的穿著本身是一類地域性傳統，也不是新疆的各地區都有如此傳統，只不過南疆人生活習慣普遍較為傳統，這也不是突然間人家被＂宗教極端思想＂熏陶而成的結果，而是地域性文化而已。守舊無罪，傳統更無罪。這與極不極端沒有任何關係。那位無知的柯爾克孜教授難道不知曉連自己的突厥祖宗也曾留大鬍子出現在唐代的繪畫當中的事實嗎？真是可笑

<strong>漂泊者, Italy</strong><br/>

拜託去看看古藍 好嗎? 有規定要穿成這樣嗎? 也沒規定不能穿成這樣.他她們愛在他她的地盤穿成那樣 那是他她們的自由.真主說要用面紗遮住胸膛.重點是遮住胸膛 不是面紗 好嗎?以上是個人認知 真主是最後判決者

<strong>神州人民 </strong><br/>

維吾爾人的傳統服飾哪裏是這樣的。真是好笑。塔利班治下的婦女這樣穿，那些批評的人，看到這篇文章，反而過來指責。要臉麼？法國給禁止在公共場合穿全部遮臉的服飾，怎麼不說了？那麼多的評論，bbc專門挑了這些，煽風點火的本事真不一般

<strong>星星 </strong><br/>