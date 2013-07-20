首都機場T3外發生爆炸嫌疑人受傷

圖像加註文字， 據一位署名為冀中星的博客自稱曾被東莞治安員毆打致終生殘廢(網絡圖片）

據中國媒體報道，星期六（20日）北京當地時間18點25分，北京首都機場T3航站樓2層國際到達出口外10米處發生爆炸。

一名男子引爆製作鞭炮的黑火藥，炸傷自己，目前已被送往醫院。

事發後北京市公安局和機場分局趕往現場處理。

據悉，該男子名叫冀中星，79年生，是山東菏澤人，並且有殘疾。

目前沒有其他人員受傷的報告，機場航班起降也未受影響，秩序已恢復正常。

此外，有網友在微博上說，傍晚T3航站樓傳出的爆炸聲來自一坐輪椅的殘疾人，該男子因有意見訴求，在現場發放傳單被阻攔，隨即他便引爆了手持的自製炸彈，巨響後濃煙滾滾，該男子炸傷自己，被送醫治療。

網友評論

一名網友在新浪微博上說，一分鐘前機場T3B口到達一個人拿著炸彈 就在我眼前爆掉了， 他拿著炸彈在出口嚷了很久都沒有人理， 一直到把炸彈外麵包著的白色塑料打開，周圍的人發覺不對勁， 保安才匆匆跑過來 保安過說了不到2句話 炸彈就爆了 。

代名@Peter-黃竣的網友表示，現場濃煙滾滾，爆炸就在B出口國際港澳台出口，「當時我坐在B出口不遠的星巴克手裏咖啡都差點震掉了」。目前安保和警察封鎖了現場，不清楚有無人員傷亡。

也有網友在微博上說，嫌疑人是被東莞新塘治安隊員打傷致殘，下身潰爛、癱瘓不說，還欠了10多萬元外債。「多年來，叫天天不應，叫地地不靈，他這才去首都機場搞了爆炸。這場悲劇本來可以避免，可是，沒有人管他。」

與此同時，據一位署名為冀中星的博客自稱曾被東莞治安員毆打致終生殘廢，但無法核實兩者是否為同一人。