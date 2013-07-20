習近平電賀馬英九當選中國國民黨主席

Image caption 馬英九的黨主席任期和總統任期有所差別，因此他競選黨主席引起了質疑。

中共中央總書記習近平致電剛贏得連任的國民黨主席馬英九表示賀意，稱「兩黨關係在新起點上」。

習近平在賀電中說彼此應該「深化互信、良性互動，繼續推動兩岸關係全面發展，拓寬兩岸關係和平發展道路」。

他並且期望讓「兩岸關係不斷前行，共同為兩岸同胞的幸福、中華民族的復興攜手努力。」

馬英九則回函致謝稱「兩岸人民都是炎黃子孫，希望兩黨繼續擴大、深化交流合作，進一步發揚中華文化，復興中華民族，促進兩岸永續和平與繁榮。」

馬英九這次競選黨主席由於是只有他一人競選，因此先前就被認為篤定當選，得票率除高雄市與雲林縣兩地低於九成，在其餘地方黨部的得票率都達到九成以上。

國民黨表示，這次黨主席選舉，38萬餘黨員的總投票率約為六成左右。

（撰稿/責編：威克）