首都機場訪民爆炸案引網絡熱議

Image caption 有消息稱爆炸導致冀中星左臂需截肢

被保安毆打致殘山東訪民冀中星在首都機場製造爆炸案並受傷一事在中國社交媒體引起熱議。

34歲的冀中星自稱2005年在東莞遭當地治安隊員毆打致殘，並稱家境貧困，處境艱難。

東莞政府則稱他是騎摩托與治安隊員發生碰撞而受傷。東莞還稱曾在2010年給他提供過10萬元救助款。

首都機場警方稱，冀中星先是在三號航站樓一齣口處散發傳單，被警方制止後引爆手中的爆炸物。

而有目擊者稱，冀中星在引爆炸彈前曾出聲提醒他人保持距離，並將炸彈一直持在手中。

有消息稱冀中星左臂傷殘嚴重，需要截肢。

評論

冀中星的遭遇在互聯網上引起熱議。

北京科技大學管理學院教授@趙曉認為：冀中星引爆前用了十分鐘疏散民眾，所以只傷了他自己。多麼善良的百姓，這個國家誰敢站出來說：我比他更有義！

《南方都市報》評論官方微博@南都評指出：一聲巨響之後，人們在譴責其危險的行為之時，也應關注其憤怒的來源。當一個人只能用傷害自己和他人來贏得關注時，不正暴露了現實的荒誕和冷酷嗎？

@廣州視野：東莞治安隊殘忍度比城管有過之而無不及，已成為不穩定製造中心了。其黑暗程度不是一般人能觸及的。80~90年代在東莞打過工的人或親身經歷，或有所耳聞。真想調查，還得從被殘害過的民工入手。據說東莞能搞掂一切來自外部的工作組，說明錢的功能性及其強大。

@Maggie禛：有路過北京上訪的地方，覺得他們很可憐，在天朝哪裏有真正說理的地方。不過聽說他在引爆之前有提醒周圍的人散開所以沒有傷到別的人，如果真是這樣還不錯，至少沒有去故意傷害無辜的人。

@雪域無涯：致冀中星傷殘的相關人員得到制裁沒有？誰會成為下個冀中星，政府造就了這麼多報復社會的人，維穩路在何方？中國夢，終究是惡夢！社會哪還有安全感！

（撰寫/責編：伊人）