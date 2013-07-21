中國H7N9禽流感病例增至132例

Image caption 中國內地至今已有132人確診感染H7N9禽流感。

中國衛生部門證實一名河北老婦感染H7N9禽流感，使中國內地確診病例增加至132例。

北京市衛生局表示，這名來自河北廊坊的61歲女子7月10日出現咳嗽、發熱等症狀，18日轉診至北京朝陽醫院，至星期六（20日）確診。

北京的通報稱，患者目前仍在呼吸重症監護病房搶救，病情危重。

中國在今年3月確診全球首例人類感染H7N9禽流感，截至6月底為止，病毒已造成43人死亡。

北京媒體報道，這是北京第三例確診病例，也是第一起外地傳入病例。此前北京還發現了一例無症狀病毒攜帶者。

河北省衛生廳在接獲北京通報後表示，當局已開展對患者密切接觸者追蹤和醫學觀察、疫情監測等應急處置措施。

飛沫傳播

在新疫情消息傳來之際，中國醫學研究人員再次警告，H7N9病毒有可能透過飛沫在人類之間傳播。

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員陳化蘭博士及其研究團隊指出，他們在雪貂身上進行飛沫傳播測試發現，分離自人體的病毒株，其傳播效率明顯比分離自禽體要高。

陳化蘭團隊18日在美國《科學》雜誌上發表的論文還指出，H7N9對禽類無致病能力，但侵入人體併發生突變後，對哺乳動物的致病能力與水平傳播能力得到明顯增強。

此前，香港大學病毒學專家管軼也曾在《科學》雜誌上發表同類測試結果，但稱H7N9病毒透過飛沫傳播的可能仍然偏低。

不過管軼也強調不能排除H7N9禽流感病毒進一步進化，引起流感大爆發的可能性。

來自香港和北京的研究人員6月底也在醫學期刊《柳葉刀》發表論文警告說，人類感染H7N9禽流感疫情有可能在秋天再次爆發。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）