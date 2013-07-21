美國百餘城市公眾抗議法庭無罪判決

美國佛羅里達州被指控謀殺黑人青年馬丁的齊默曼被判無罪釋放一周後，美國100多個城市發生了集會抗議。議者要求對齊默曼在去年2月29日的槍殺行為發起聯邦起訴。

Image caption 在包括亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯和邁阿密等至少100多個美國城市，成千上萬人參加了抗議集會

審判齊默曼的陪審團認為社區警衛齊默曼去年2月開槍打死了未帶武器的17歲黑人青年馬丁屬於自衛行為。

但是美國總統奧巴馬在周五的評論中承認，在美國很多黑人成為種族定性的對象。

黑人民權運動領袖阿爾•沙普頓（Al Sharpton）帶頭反對法庭決定。

他在紐約的集會上說：「我們不能訴諸暴力，我們出來抗議是反對暴力。而暴力的受害者就是沒有帶武器的、無辜的人，他就是馬丁。」

在包括亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯和邁阿密等至少100多個美國城市，成千上萬人參加了抗議集會，他們要求為受害者伸張正義。

馬丁的母親對抗議者說，「今天是我兒子受害，明天可能就會輪到你們。」

本案件在美國引起廣泛關注，並引發了有關槍支管理和種族關係的激烈討論。