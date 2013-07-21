王功權笑蜀發表聯署聲明聲援許志永

Image caption 王功權和笑蜀呼籲當局釋放許志永

中國著名投資人王功權及媒體人笑蜀周日（21日）發表聲明，聲援日前被北京警方拘留的法律學者許志永。

聲明指「有關當局非法軟禁乃至刑拘許志永博士是錯誤的」，並「希望許志永案件得到每個細節上都完全符合現代法治標凖的公平的、公開的、獨立的神力，而不受政治干預以及任何潛規則的支配。」

聲明把許志永形容為「新公民運動發起人」，並稱「新公民運動」是「自由的，平等的運動」，而運動的目的有兩點，一是推動中國通過和平之途朝向憲政轉型，其次是推動中國社會從「人民社會」朝向「公民社會」的現代轉型。

周五（19日），《人民日報》海外版曾經發表清華大學學者胡鞍鋼的文章，稱讚中國的「人民社會」優於西方的「公民社會」，引起了不少中國學者和網民的批評。

王功權和笑蜀的聲明還指出，「新公民運動」不是敵意，而是善意，不是破壞，而是建設。並表示，雖然這一運動具有革命性意義但不是傳統的革命。不以政權為目的，而以健全公共生活，培養公民氣質，促進公民合作為內容。聲明也明確表示，他們兩人也是「新公民運動」的參與者。

聲明呼籲有關當局停止對「新公民運動」的打壓，並聲言「願跟許志永博士站到一起，任何威脅利誘，都不能把我們分離。」

網民反應

一些網民也把王功權和笑蜀發表的聲明全文上傳到微博上，還有網民留言發表評論。

在新浪微博上，署名「人人都是歷史學家」的網友說，對這二個人偶有所聞,不太了解，但是危難時代危險時刻，能夠勇敢站出來，就是付出和奉獻,就需要勇氣，就值得尊重。

網友「北京隨遷子女高考」則留言說，「這些說真話的人是在推動社會進步，為了維護國家的和平穩定，為了維護執政的長治久安，請善待他們！」

在騰訊微博上，署名「G-T-capital」表示，「這份又笑蜀和王功權聯署的聲明，寫得好極了。建設美好中國不能完全寄希望於廟堂，公民的覺醒才是決定性的力量。聲明提出了目標方向和路徑，單這條路料將曲折漫長。」

不過，也有網友批評兩人的聲明是向現有體制挑戰，因此不會得到當局的接受。

對此，騰訊微博網友「黃山下的愚民」則認為，「看到微博有人批評笑蜀王功權先生的聲明，有些感慨，我不喜歡太極端的一些說法，兩位先生難道是有惡意的嗎？民主的主張一致，但是爭取民主的道路也必須要完全一樣嗎？世界上的人天資個性不同，進取之心也不同，如果總覺得自己掌握的最高的真理，稍有異議斥為異端，等你掌權了，你和中共會有區別嗎？」

你對王功權和笑蜀的聲明有何意見，也歡迎你在此留言，發表你的看法。

（撰稿：李文/責編：伊人）

讀者反饋

非常支持，他們代表了中國的良心。郭升, 中國，廣東

呼籲中國成立憲法法院，確保「依憲治國」，促進司法獨立，實現全民制憲！張家瑞

雖然沒有人希望革命，但革命從來不是計劃的產物，革命總是爆發的。辛亥就是如此。社會進步是妥協的產物，要讓人說話：好話，壞話，中聽的不中聽。但中共仍然是革命黨不懂妥協。聽天由命吧。小百姓, 加拿大

支持王功權和笑蜀的聲明。劉安軍, 中國

某政客素描 原本心中只識權， 腹空技窮把江山，維穩但求「紅」旗在，庸庸碌碌再十年。花皮, 中國