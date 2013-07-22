俄中已經完成聯合反恐軍演凖備工作

Image caption 中俄海上聯合軍演引起日方密切關注

俄羅斯軍方說，俄國與中國已經完成計劃在俄國車裏雅賓斯克舉行的反恐聯合軍事演習的凖備工作。

俄國中央軍區發佈星期一（7月22日）消息說，俄中兩國軍方已經完成了代號為「和平使命2013」軍演的規劃工作。

演習將於7月27日至8月15日在俄羅斯雅賓斯克舉行。

消息說，兩軍管理機關和部隊將在演習期間共同凖備和開展軍事行動。

演習將分三階段進行，包括重新部署部隊、規劃行動和開展聯合軍事行動。

俄中央軍區和瀋陽軍區將派出60名軍官組成聯合指揮部。

由俄羅斯空軍、防空部隊和中國空軍第二指揮部的各種用途轟炸機和直升機組成的聯合空中集群將為地面部分提供支持。

演習積極階段定於8月15日，將有超過1500名俄中官兵參與。

演習籌備期間，兩國舉行了三次策劃會議和現地勘察。

俄羅斯軍事代表團由中央軍區副參謀長謝爾蓋•丘瓦金少將率領，中方由瀋陽軍區副參謀長張岩少將率領。

在這之前，俄中兩國7月5日在日本海彼德大帝灣舉行8天的聯合海上軍事演習。彼得大帝灣位於日本海之中，靠近海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克）。

中俄海上聯合軍演時值中日海上關係緊張，而軍演又在靠近日本列島的海域進行，引起日方密切關注。

（編譯/責編：董樂）