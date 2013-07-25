中國正式起訴薄熙來受賄等罪行

Image caption 薄熙來自去年3月以來一直沒有公開露面。

中國檢察機關星期四（7月25日）正式對中共前重慶市委書記薄熙來提起公訴，指控他涉嫌受賄、貪污和濫用職權。

新華社報道，經指定管轄，山東濟南市檢察院向濟南市中級法院對64歲的薄熙來提起公訴，並要求數罪並罰，但報道並未說明開審日期。

來自重慶的消息來源此前對BBC證實，重慶市星期二（23日）召開了會議，傳達起訴薄熙來的相關文件，相信薄熙來案快將開審。

在新華社發表起訴薄熙來消息後，「人民網」與中央人民廣播電台網站也隨即發表評論文章，號召「堅決擁護中央的決定」。

人民網發表的署名評論文章說，對薄熙來提起公訴，「不僅充分表明了黨中央加強黨風廉政建設和反腐敗的堅強決心和鮮明態度，更向13億中國人民兌現了『打蒼蠅，更要打老虎』的莊嚴承諾」。

中央人民廣播電台的評論說：「中國是一個法治國家，法律面前人人平等。黨內的任何同志，不論職位多高、權利多大，在黨紀國法面前都是平等的，不講特權，沒有特殊黨員，也沒有特殊公民。」

「情節嚴重」

新華社報道說：「檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人薄熙來享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了其委托的辯護人的意見。」

「濟南市人民檢察院起訴書指控，被告人薄熙來身為國家機關工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；貪污公款，數額巨大；濫用職權，致使國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。」

報道並未說明涉案金額，但據香港媒體星期三（24日）報道，薄熙來涉嫌在遼寧任職期間受賄超過2000萬元人民幣、貪污超過500萬元。

薄熙來自去年3月全國兩會後一直消失於公眾視線，其即將受審的消息此前已多次傳出。

在此期間，薄熙來妻子谷開來於8月份因謀殺英國商人海伍德被判處死緩；因逃入美國駐成都總領館而引爆整個醜聞的重慶市原副市長王立軍於9月被判刑15年。

中國獨立記者、評論人士和專欄作家高瑜接受BBC中文網採訪時分析說，當局對薄熙來的控罪含有高度政治因素，是「有意地掩蓋了政治上的分歧」。

高瑜認為，薄熙來曾任中共政治局委員，掌握許多黨和國家的高度機密，因此他的審判不會公開。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）