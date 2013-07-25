中國國家副主席李源潮訪問朝鮮

Image caption 李源潮將出席紀念朝鮮戰爭停戰60週年活動

中國國家副主席李源潮星期四（7月25日）前往朝鮮展開訪問，他將參加紀念朝鮮戰爭停戰60週年活動。

李源潮一行將對朝鮮進行為期四天的訪問。

韓國媒體指出，李源潮是金正恩繼承朝鮮最高領導人地位以來訪問朝鮮的中國最高級別官員。

雖然中國和朝鮮官方發佈的公告沒有提及李源潮訪問朝鮮期間是否將與金正恩會面，但普遍認為金正恩不會坐視這個與中國加強聯繫的機會。

韓聯社分析稱，李源潮前往朝鮮出席紀念朝鮮戰爭停戰活動，突出中朝兩國「血盟」，相信朝鮮方面將極度重視這次可向外界顯示兩國關係仍然密切的機會。

中國和朝鮮

中國高層人士最後一次訪問朝鮮是去年11月，當時中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李建國到朝鮮向金正恩通報了中共第十八次全國代表大會情況。

隨後朝鮮在今年2月進行第三次核試驗，導致中國和朝鮮關係冷淡。

5月下旬，金正恩派特使——朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海訪華，並向習近平轉交金正恩的親筆信，並表示朝鮮願意重返六方談判。

6月19日，中國外交部副部長張業遂與朝鮮外務省第一副相金桂冠在北京舉行了中朝外交部門戰略對話。