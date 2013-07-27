Image caption 河南連環殺人嫌疑犯丁金華落網

據中國媒體報道，早些時候連殺5人並致3人受傷的嫌疑人丁金華星期六（27日）落網。

新華網的報道說，「7.25」命案的犯罪嫌疑人丁金華於當地時間27日下午兩點左右在河南省禹州市落網。

目前，公安機關正在對其進行突審。

７月25日，河南省西平縣人和鄉大朱村人丁金華因瑣事，先後在駐馬店市西平縣和漯河市連續作案，造成５死３傷，被警方懸賞通緝。

案發後警方懸賞5萬元人民幣通緝犯罪嫌疑人。

據中國媒體報道，嫌疑人丁金華星期四（7月25日）在河南省大朱莊連殺3人之後，駕車來到一個家具市場，又殺害了一名商店老闆。

丁金華隨後劫持了一輛出租車，殺死出租車司機後駕車潛逃。

最近，中國發生多起惡性個人暴力案件。

這是繼北京的機場爆炸案、家樂福持刀傷人案和大悅城持刀傷人案之後發生的又一起傷人事件。

而後果更嚴重的是六月發生在廈門的公交車縱火案，導致47人死亡。

（撰稿：凱露/責編：威克）