中美7月底在昆明舉行人權對話

2013年7月27日

圖像加註文字， 美國表示將就人權問題與中國展開坦率並深入的討論

美國國務院宣佈，中國和美國7月30至31日將在中國昆明進行最新一輪年度人權對話。

美國國務院發言人真·薩奇在星期五（7月26日）發佈的聲明中稱，美國方面的首席代表將是美國國務院負責民主、人權及勞工事務的代助理國務卿澤亞，中方首席代表將是中國外交部國際司司長李軍華。

薩奇的聲明說，中美兩國代表將就法治、宗教自由、言論自由、勞工權益、少數民族權益以及其他人權問題展開討論。

美國方面稱，美國代表還將在北京與中國官員以及公民代表展開會晤。

薩奇的聲明強調在包括中國在內的世界各地弘揚人權是美國外交政策的基本原則之一，並說美國致力於繼續就人權問題與中國政府展開「坦率並深入的討論」。

人權問題

美國近年來不斷指責中國人權狀況惡化，諾貝爾和平獎劉曉波等一批人權活動人士被關入監獄，陳光誠等維權人士被迫流亡國外。

另外中央政府與少數民族的關係也在惡化，新疆連續發生暴力襲擊事件，西藏和藏區則已經有超過120名藏人自焚抗議。

地下教會繼續受到當局的限制和打壓，中國要求教會聽令於北京政府的立場導致中國和梵蒂岡之間的分歧尚無法癒合。

人權組織還指責中國打擊言論自由，對互聯網進行過濾以及要求網絡實名制等，將中國稱為「互聯網公敵」。

人權組織曾批評美國政府為了爭取中國在經濟事務以及朝鮮等國際問題上的支持而未能在人權問題方面對中國施加足夠壓力。