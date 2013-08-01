英媒：薄熙來——被困籠中的老虎

Image caption 在2010年習近平也讚揚過薄熙來的「唱紅」做法。

最新一期《經濟學人》雜誌報道說，中共正努力試圖把近年來最大的醜聞變成一個自我宣傳的機會，這種大膽想像的勇氣令人欽佩。不久即將發生的對薄熙來的審判，按照《人民日報》的說法是，有力證明了領導層的反腐力度，說明反腐不是空談。《人民日報》還說，對薄熙來的審判證明了全國所有人在法律面前人人平等。

但其實更凖確地說，對薄熙來的審判應該說明了在受黨指揮的司法制度面前，一些人比另外一些人更平等。薄熙來毫無疑問犯下了罪行，但他並非因此倒台，而是因為在派系鬥爭中落敗。將薄熙來審判說成反腐鬥爭中的主要事件主要有三個考慮。反腐運動是習近平上台以來推行的最受歡迎的政策。禁止豪華宴會和樓堂館所能夠平息公眾對官員腐敗的不滿。另外將中共元老之子、政治局委員薄熙來繩之以法，有助於說明中共在反腐過程中敢於打老虎。

淡化意識形態

儘管在中國誰都知道這些老虎是誰，但是如果公眾真的了解到官員腐敗的程度以及中國領導人蓄積了多少財富，他們仍然會大吃一驚。這也就是高調處理薄熙來案的第二個理由，即轉移公眾視線，避免讓他們注意薄熙來問題的另外更令人吃驚的一面。

《經濟學人》雜誌報道說，薄熙來在主政重慶時打擊犯罪和腐敗過程中，對被其視為障礙的人騷擾、刑訊甚至謀殺。他還積極游說爭取晉升到中國領導的最高層，中共中央政治局常委。薄熙來在重慶管制當地媒體，打擊當地的有組織犯罪，同時還推行自己的發明，即恢復毛澤東時代的「紅色文化」，和高唱傳統的革命歌曲。

當然這是中共新領導層不願意把薄熙來的政治理念包括進對他指控罪名的原因。薄熙來在中共左派眼中是個英雄。在2010年習近平也讚揚過薄熙來的「唱紅」做法。不過自從習近平上台以來，他也提到要進一步進行經濟改革，他也提到過一些左派的核心教條，如黨的重要性，反對政治多元化，尊重已故的毛澤東主席。他還負責嚴厲打擊人權活動分子，提倡走「群眾路線」，讓中共更接近人民，而不是進行政治結構改革。

黨內分裂擴散？

因此薄熙來是幸運的，因為低調處理對他的控罪符合黨的利益。7月25日最終公布的對薄熙來的控罪包括「濫權」，多種罪行都可以包括進這項指控中。不過這很可能只是指他包庇謀殺。如果薄熙來的得力助手王立軍沒有在去年2月同他反目，薄熙來很可能會實現其政治野心。

王立軍逃入美國領事館試圖叛逃導致了一年前薄熙來的夫人谷開來被定罪，她被控謀殺英國商人海伍德。如果不是王立軍的原因，薄熙來及其夫人可能都不會受謀殺的影響，薄熙來現在可能正在同習近平爭奪國家的最高權力。

在去年2月即使薄熙來已經陷入困境，但他仍然奮力一搏。他突然去中國西南城市昆明訪問最早由他父親薄一波創立的軍隊單位。這種把黨內派系擴散到軍中的可能是個明顯的危險信號。一個月後，溫家寶在談及重慶政策時，警告中國面臨倒退回「文革」悲劇的風險。即使現在，習近平仍然顯示出某種擔憂。他在八一建軍節前夕視察了北京軍區，提醒軍人「必須確保軍隊堅決聽黨指揮、絕對忠誠可靠」。

薄熙來手中的牌

《經濟學人》文章分析說，當局為了審判薄熙來的凖備時間如此之久，說明了薄熙來可能在審判中不會按照擬定的口徑行事。他的妻子已經被關押服刑，他的兒子在紐約上法律學院，薄熙來顧忌的事情並不多。他知道一些人命關天的秘密，即使現在，他也不是沒有位高權重的同情者。因此薄熙來手中仍然有牌可打。

不過對於習近平來說，給薄熙來案件劃上句號，以對他自己有利的方式解決黨內派系之爭至關重要。在此意義上，中共前領導人江澤民在7月初從退休狀態復出露面，並會見了基辛格，這一點非同尋常。中國媒體在會談舉行3周後，對薄熙來控罪公布前報道說，在同基辛格的談話中，江澤民表示對中共新領導層充滿信心。

因為薄熙來和習近平都曾經被認為得到江澤民的支持，江澤民的上述談話是個很重要的支持信號。像薄熙來一樣，習近平也是中共元老之子，習近平也似乎具有同樣天生的自信和魅力，而這些品質他的前任胡錦濤都不具備。在今年中共中央在北戴河舉行會議前，習近平正在鞏固自己的權力。但是還看不出習近平將來會如何運用這些權力。

(編譯：蒙克 責編：路西)