香港發展局長助理因涉及利益衝突辭職

Image caption 香港發展局長政治助理何建宗（右）已經向特首辭職

香港特區政府宣佈，香港發展局長政治助理何建宗已經向特首辭職，並即時生效。

此前，香港《蘋果日報》周五報道，何建宗在出任該職前曾擁有其家族企業「華仁行化工廠有限公司」的股份，並且是最大股東兼董事。雖然他後來在接任政府職務前已經把有關股份轉讓給家人，但該公司目前仍持有位於新界東北新發展區內的2萬平方尺古洞土地，因而涉嫌存在利益衝突。

而特區政府也證實，何建宗並沒有按照規定，向香港特首或發展局局長申報任何與該發展區相關的利益。

何建宗去年12月27日出任香港發展局長政治助理，是第二位發展局官員涉嫌在香港新界東北新發展區計劃上存在利益衝突。此前，何建宗的直屬上司，發展局局長陳茂波的太太和家人也被媒體指曾經擁有古洞土地而沒有申報。一些

政黨人士更要求陳茂波應為此引咎辭職。

不過，陳茂波則堅持他沒有做錯，並且拒絕下台的要求。

有香港媒體分析說，何建宗的閃電辭職將使陳茂波面對更大的下台壓力。

(撰文：李文/責編：尚清)

網友如要發表評論，請使用下列表格：