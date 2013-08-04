英媒：人口老化中國將放棄獨生子女政策

2013年8月4日

圖像加註文字， 分析說，隨著大批獨生子女進入生育年齡，新政策將導致中國面臨新的生育高峰。

中國新領導層為了扭轉人口老齡化問題，快要放棄一直以來的獨生子女政策，因為人口老齡化造成勞動人口急劇減少。

英國《每日電訊報》引述新華社報道說，中國計劃生育委員會正在研究有關的建議，凖備對於那些雙方都是獨生子女的家庭，解除禁止生育第二胎的禁令。

新規定預計將在明年初開始實施。計生委的發言人說，此舉在於完善計劃生育政策。

中國的獨生子女政策始於1971年，報道說該政策導致3.36億流產，2.22億絕育手術。

報道說，中國總理李克強認為獨生子女政策已經過時，因為中國的勞動人口不斷減少。目前每5個工人供養一個養老金領取者，但到2025年此比例會增加到兩個工人對一個養老金領取者。

不過也有人口學者認為，允許生二胎未必會導致生育高峰。在日本，韓國，台灣，新加坡和香港等富裕國家和地區，由於文化和經濟等因素，富裕程度提升反而導致生育率下降。

北京大學的專家羅玲·約翰斯通說，中國在沒有進入富裕社會之前已經發生人口老齡化未必是壞事。她說在西方國家生育高峰出生的一代人「像蝗蟲般的消費」已經給下一代留下了沉重的債務負擔，所以在社會富裕發生在老齡化之前，下一代人會得到很少。

有讀者在文章後面發表意見認為，計劃生育政策儘管有種種弊端，但是要考慮到中國的人口眾多，而且面臨水資源和糧食資源的短缺，計劃生育政策可能使中國避免了人口過多的災難性後果。