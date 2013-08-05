牛欄牌宣佈在港澳回收兩批次奶粉

Image caption 恆天然承認部分濃縮乳清蛋白粉被肉毒桿菌污染。

新西蘭恆天然集團生產的乳清蛋白粉受到肉毒桿菌污染事件已經波及到香港和澳門地區。

著名品牌奶粉牛欄牌周一（5日）宣佈，在香港及澳門地區回收大約10萬罐供一至三歲兒童食用的第三階段幼兒助長奶粉，並建議消費者停止食用。

牛欄牌宣佈回收的奶粉批次編號分別為3178和3179，而食用期限分別為2015年6月27及28日。

香港食物環境衛生署副署長李小苑也在周一證實，牛欄牌共有14萬懷疑受污染的奶粉進口香港，大約有8萬罐可能受污染的奶粉已經流入香港零售市場，還有大約5萬罐仍在貨倉，所有有關產品將全部被銷毀。

牛欄牌奶粉表示，該品牌奶粉在新西蘭的工廠獲得恆天然集團通知，其中一種原材料成分有潛在的質量風險及可能受到污染，因此決定採取「預防性回收行動」，並已通知有關零售商把有關產品下架。

但牛欄牌同時強調，在港澳地區出售的所有產品均沒有發現異常現象，而該公司沒有收到兒童食用有關產品後出現不適的個案，而恆天然方面也表示沒有受到任何不適的記錄。

香港食物環境衛生署副署長李小苑還透露，目前正在運往香港的另一個品牌奶粉，也發現食用了受污染的恆天然乳清蛋白，而貨物抵港後，有關方面也將進行檢查。

香港衛生署副署長梁士莉則表示，如果嬰兒食用懷疑受肉毒桿菌污染的奶粉，可能會出現腸胃不適，而嚴重者可致嬰兒死亡。不過，她也指出，一歲以下的嬰兒的風險更大。

（撰稿：李文責編：路西）