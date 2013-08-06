旅美中國學者趙華軍被判兩年緩刑

Image caption 控方指稱趙華軍試圖把C-25研究「據為己有」。

美國法院周二（8月6日）判處旅美中國籍醫學研究員趙華軍兩年緩刑。

對趙華軍的指控同盜取美國威斯康辛醫學院癌症研究藥物有關。

法院同時還以相同指控判處其4個半月監禁。這4個半月是趙華軍迄今已被關押的時間。

趙華軍最初在美國威斯康辛州以經濟間諜罪被起訴。

他被指控在威斯康辛醫學院內盜取了一批代號C-25的開發中癌症藥物，並凖備將此藥在中國作為是自己的開發成果。

這批失竊的研發藥物至今下落不明。

7月10日，趙華軍根據與檢察官達成的認罪協議在美國一家聯邦法院認罪。他承認的是較輕的「入侵電腦罪」。

法庭文件顯示，趙軍華承認「有預謀地在沒有授權下取用電腦」以獲取有關C-25的研究資料，並試圖從醫學院的電腦銷毀這些資料。

趙華軍早年畢業於浙江大學，2006年於中科院上海藥物研究所取得藥理學博士學位，2011年起在美國威斯康辛醫學院癌症中心從事藥物研究工作。

此案調查過程中，調查人員發現了趙華軍凖備送交中國國家自然科學基金委員會的申請書。趙華軍聲稱自己發現了這種可能治療癌症的藥物，希望申請撥款在中國繼續研究。

（編譯/責編：李莉）