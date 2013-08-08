李建軍：受到華潤宋林關聯人士威脅收手

李建軍指責宋林試圖威迫他放棄舉報。

到香港舉報華潤集團董事長宋林的山西媒體人李建軍稱，宋林陣營動員李建軍在山西的人脈對他施壓。

李建軍星期四（8月8日）在香港對BBC中文網稱，這些來自山西的人，「從我小學同學開始，到和我關係好的官員」，都曾要求他「弄點實惠的」，提出「經濟要求」，以換取放棄舉報宋林。

宋林此前發表個人聲明稱李建軍的指控「純屬誣告」，李建軍再次要求宋林與他公開辯論對質。

BBC中文網記者曾致電華潤集團香港總部和深圳辦公室，但無人接聽。旗下華潤電力的一名發言人則說沒有進一步回應。

不過，宋林星期三（7日）簽字發表的聲明稱：「本人對有關造謠中傷、蓄意捏造事實的言行保留採取法律行動之權利。」

另外，李建軍說，他將於星期五（9日）與港府「有關政府部門」會面，而有關部門不僅限於他已公開前往報案的廉政公署和警察商業罪案調查科，但「有關部門」要求他保密具體細節。

「荒誕離奇」

宋林的聲明提到：「有香港媒體更將事件與國家領導人掛鉤，所述情節荒誕離奇。」

李建軍星期四向香港媒體記者發放書面聲明稱，有關報道是香港《蘋果日報》於8月6日刊登，並形容有關報道「極不負責任」，對報道的「真實動機」存疑。

《蘋果日報》的這篇報道說，李建軍等人揭發的華潤電力收購山西煤礦涉及腐敗問題案件「背後牽涉到中央政治局權鬥」，並引述李建軍稱：「宋林背後，有前中紀委書記賀國強、前總理溫家寶夫人，還有前副總理吳儀。」

Image caption 李建軍認為對他的威嚇是宋林方面的「危機公關」手段。

李建軍指責《蘋果日報》歪曲其說法。他對BBC中文網稱，這些說話實際上是代表宋林對他進行威嚇時所說。

「就是跟我說，『建軍啊，這事別搞了，你搞不動的，宋林背後的人很厲害』，包括什麼溫家寶總理的夫人呀、包括什麼吳儀呀……」

「我想這些說法都是他們（宋林）的人說出來的。我認為是有吹噓的成分，想嚇唬我。」

李建軍認為，目前中共重慶市委前書記薄熙來審判在即，《蘋果日報》的報道讓人誤會他到香港的目的是「挺薄打溫」，「玩笑開得這麼大」，對其名譽「造成極大傷害」。

他說：「如果按照它的說法，溫家寶的夫人對宋林提供保護傘的話，那溫家寶不可能自己去批示，然後去查自己太太的事情。這不符合一般常識和邏輯。」

李建軍一周前接受BBC採訪時曾說，據他了解，溫家寶與中共中紀委副書記何勇、中國監察部部長馬馼和審計署審計長劉家義都親自做了批示，要對華潤展開調查。

（撰稿：葉靖斯 責編：路西）